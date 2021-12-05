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Кличко оговорился и пообещал посыпать дороги Киева снегом для борьбы с гололёдом

Мэр киевской столицы попросту перепутал слова "снег" и "соль", которой обрабатывают улицы зимой.

5 декабря, 15:04

Мэр Киева Виталий Кличко. Фото © ТАСС / ZUMA

Кличко рассказывает, как в Киеве борются с гололёдом. Видео © Телеграм-канал "Киев сейчас" / Эфир телеканала "Киев"

Мэр украинской столицы Виталий Кличко в эфире телеканала "Киев" рассказал, что все службы города готовы к снегопаду. При этом оговорился и пообещал, что дороги в Киеве будут посыпать снегом.

"Будем посыпать снегом, расчищать максимально быстро и днём, и ночью", — сказал градоначальник.

Скорее всего, Кличко перепутал слова "снег" и "соль" — последней посыпают дороги зимой.

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Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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