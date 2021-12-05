Кличко оговорился и пообещал посыпать дороги Киева снегом для борьбы с гололёдом
Мэр киевской столицы попросту перепутал слова "снег" и "соль", которой обрабатывают улицы зимой.
Мэр Киева Виталий Кличко. Фото © ТАСС / ZUMA
Кличко рассказывает, как в Киеве борются с гололёдом. Видео © Телеграм-канал "Киев сейчас" / Эфир телеканала "Киев"
Мэр украинской столицы Виталий Кличко в эфире телеканала "Киев" рассказал, что все службы города готовы к снегопаду. При этом оговорился и пообещал, что дороги в Киеве будут посыпать снегом.
"Будем посыпать снегом, расчищать максимально быстро и днём, и ночью", — сказал градоначальник.
Скорее всего, Кличко перепутал слова "снег" и "соль" — последней посыпают дороги зимой.
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