Путин: Международное партнёрство волонтёров помогает решать задачи глобального характера

Международное сотрудничество в волонтёрских проектах помогает достигать общих целей, а также находить эффективные решения как локальных, так и глобальных вопросов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения премии "Мы вместе".

По словам главы государства, одноимённый форум уже приобрёл международное значение, собрав волонтёров не только из России, но и представителей более чем 40 стран мира. Путин поприветствовал гостей из Индии, Словении, Мексики и других государств и напомнил, что присуждаемая премия также приобрела международный формат.

"Такое партнёрство, взаимодействие, безусловно, служит достижению общих целей, помогает найти наилучшие, самые эффективные способы решения вопросов как локального, так и глобального характера, которые волнуют людей", — заметил российский президент.

Единство и объединение усилий во имя людей и страны всегда приносят пользу и помогают добиваться высоких результатов в любой сфере, уточнил Путин. В основе волонтёрской работы, подчеркнул он, лежат близкие и понятные людям идеи созидания, гуманизма и взаимопомощи.

"Это универсальные ценности, способные стирать искусственные барьеры, границы, а порой даже и разногласия", — добавил лидер страны.

Милосердие, сострадание, стремление прийти на помощь тем, кому трудно, являются ценностями, которые не знают границ, заметил президент. Они объединяют даже живущих далеко друг от друга людей в самых разных странах и континентах, и именно волонтёры всегда остро чувствуют нерв происходящих событий и идут туда, где трудно, иногда опасно и всегда нелегко. В качестве примера глава государства привёл наводнения на юге России и лесные пожары в Сибири.