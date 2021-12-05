Белоруссия пригрозила Украине жёстким ответом за повторное нарушение границы

Минск предупредил Киев о жёстком ответе в случае повторного нарушения белорусской границы украинскими войсками. Об этом сообщил телеграм-канал "Sputnik Беларусь" со ссылкой на представителя Мозырского пограничного отряда Сергея Павлова.

"При возникновении в дальнейшем случаев нарушения государственной границы белорусские пограничники будут действовать крайне жёстко", — заверил Павлов.

Напомним, что ранее Министерство обороны Белоруссии вручило военному атташе при Посольстве Украины в республике ноту протеста из-за участившихся нарушений украинской стороной границы в воздушном пространстве. Речь идёт о нарушении границы Белоруссии украинским вертолётом Ми-8 в районе Новой Рудни, допущенном 4 декабря.