Белоруссия пригрозила Украине жёстким ответом за повторное нарушение границы
Накануне украинский вертолёт Ми-8 был замечен в районе Новой Рудни. Военному атташе Незалежной уже вручили ноту протеста.
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Минск предупредил Киев о жёстком ответе в случае повторного нарушения белорусской границы украинскими войсками. Об этом сообщил телеграм-канал "Sputnik Беларусь" со ссылкой на представителя Мозырского пограничного отряда Сергея Павлова.
"При возникновении в дальнейшем случаев нарушения государственной границы белорусские пограничники будут действовать крайне жёстко", — заверил Павлов.
Напомним, что ранее Министерство обороны Белоруссии вручило военному атташе при Посольстве Украины в республике ноту протеста из-за участившихся нарушений украинской стороной границы в воздушном пространстве. Речь идёт о нарушении границы Белоруссии украинским вертолётом Ми-8 в районе Новой Рудни, допущенном 4 декабря.
Ранее Лайф сообщал, что СБУ устроила на границе с Белоруссией учения по борьбе с мигрантами. По сценарию нелегалы закидали силовиков снежками и пластиковыми бутылками. Как отметили в ведомстве, для выявления правонарушений в манёврах были задействованы "новейшие технические средства".
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