Депутат Метелев: Проекту закона о страховании волонтёров предшествовала большая работа
Внести законопроект в Думу планируют парламентарии, представляющие движение "Мы вместе", уточнил руководитель платформы "Добро.рф".
Фото © "Мывместе.рф"
Большая работа предшествовала тому, чтобы лидер РФ Владимир Путин поддержал идею "Единой России" о страховании волонтёров. На это указал председатель Комитета Госдумы по молодёжной политике Артём Метелев.
"Президент Владимир Путин поддержал законопроект "Об обязательном страховании жизни и здоровья добровольцев (волонтёров)". Этому предшествовала большая работа", — написал парламентарий в телеграм-канале.
По его словам, в ноябре 2020-го, ещё будучи общественником, он обращался к парламенту с соответствующим предложением, ведь зачастую у людей, отправляющихся в экстренную миссию на тушение пожаров, разборы завалов после наводнений или ночные поиски, нет времени себя застраховать, а у организации, которую они представляют, нет средств на это.
"Риски подхватить инфекцию в "красной зоне", получить травму, попасть в болото есть и будут. Этот страх многие перебарывают, и за это мы все должны сказать спасибо. Но "спасибо" от государства — это как раз страхование. Мы можем и должны его обеспечить, если считаем, что волонтёрское движение в стране должно развиваться", — добавил депутат.
Через год, уточнил Метелев, инициативу и концепцию законопроекта поддержала фракция "Единая Россия" и секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Внести законопроект в Думу планируют депутаты, представляющие движение "Мы вместе", уточнил парламентарий. Этот закон позволит некоммерческим организациям страховать своих волонтёров за счёт средств федерального бюджета, а добровольцам даст уверенность в том, что они защищены во время помощи людям.
Ранее Лайф рассказывал, что, выступая на премии "Мы вместе", Владимир Путин назвал международное партнёрство волонтёров помогающим решать задачи глобального характера. Милосердие, сострадание и единство — универсальные ценности, объединяющие даже живущих вдали друг от друга людей, заметил глава государства.
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