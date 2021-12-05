Депутат Метелев: Проекту закона о страховании волонтёров предшествовала большая работа

Большая работа предшествовала тому, чтобы лидер РФ Владимир Путин поддержал идею "Единой России" о страховании волонтёров. На это указал председатель Комитета Госдумы по молодёжной политике Артём Метелев.

"Президент Владимир Путин поддержал законопроект "Об обязательном страховании жизни и здоровья добровольцев (волонтёров)". Этому предшествовала большая работа", — написал парламентарий в телеграм-канале.

По его словам, в ноябре 2020-го, ещё будучи общественником, он обращался к парламенту с соответствующим предложением, ведь зачастую у людей, отправляющихся в экстренную миссию на тушение пожаров, разборы завалов после наводнений или ночные поиски, нет времени себя застраховать, а у организации, которую они представляют, нет средств на это.

"Риски подхватить инфекцию в "красной зоне", получить травму, попасть в болото есть и будут. Этот страх многие перебарывают, и за это мы все должны сказать спасибо. Но "спасибо" от государства — это как раз страхование. Мы можем и должны его обеспечить, если считаем, что волонтёрское движение в стране должно развиваться", — добавил депутат.

Через год, уточнил Метелев, инициативу и концепцию законопроекта поддержала фракция "Единая Россия" и секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Внести законопроект в Думу планируют депутаты, представляющие движение "Мы вместе", уточнил парламентарий. Этот закон позволит некоммерческим организациям страховать своих волонтёров за счёт средств федерального бюджета, а добровольцам даст уверенность в том, что они защищены во время помощи людям.