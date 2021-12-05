Замглавы МИД РФ Грушко считает, что Украина пытается "залезть" под внешнее управление
Западные политики рано или поздно должны заставить Незалежную претворить в жизнь обещания, данные в рамках Минских соглашений, уточнил дипломат.
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Киев хочет "залезть" под внешнее управление, чтобы разделить ответственность за неисполнение обязательств с "большими кураторами". Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.
"Украина всячески пытается залезть ещё больше под внешнее управление. Это им надо по многим причинам, но прежде всего, чтобы "большие кураторы" разделили ответственность Украины за неисполнение фундаментальных обязательств. Это мы тоже всё видели", — сказал он.
По мнению Грушко, выдвигаемые в адрес России обвинения в том, что Москва якобы не выполняет какие-то обязательства, вытекающие из Минских договорённостей, абсурдны, поскольку их попросту нет. Украину же рано или поздно западные политики должны заставить претворить в жизнь данные обещания, добавил дипломат.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия серьёзно обеспокоена курсом Киева, направленным на "демонтаж" Минских соглашений, поскольку власти Украины фактически отказываются от попыток мирного урегулирования конфликта в Донбассе.
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