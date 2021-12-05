Сбежавший в ноябре из психбольницы Подмосковья осуждённый задержан в Ростовской области
По данным Лайфа, взяли его у местной шиномонтажки, куда он пытался устроиться работать. Сопротивления подозреваемый не оказывал.
Сбежавший Александр Кутузов. Фото © VK / "Чехов вид"
Правоохранители задержали сбежавшего из психиатрической больницы в селе Троицком Чеховского района Московской области Александра Кутузова на территории Аксайского района Ростовской области. Об этом сообщается на сайте "МВД Медиа".
"Сотрудники ОМВД России по Аксайскому району Ростовской области во взаимодействии с коллегами из Московской области установили местонахождение 33-летнего осуждённого, сбежавшего 4 ноября текущего года из психиатрической клинической больницы в городском округе Чехов Московской области", — сказано в записи.
По данным Лайфа, взяли преступника на шиномонтажке, когда к правоохранителям обратился местный житель, сообщив о подозрительном мужчине, одетом не по погоде. Кутузов находился там уже несколько дней и хотел устроиться работать в сервис. До Ростовской области осуждённый добирался на попутках. При задержании сопротивления он не оказывал.
Кутузова после задержания доставили в территориальный отдел полиции.
Напомним, 33-летний Александр Кутузов совершил побег из психбольницы в селе Троицком Чеховского района Подмосковья 4 ноября. По факту случившегося проверку организовала региональная прокуратура. В обстоятельствах произошедшего разбираются и представители областного ГСУ СКР. Как сообщал Лайф, ранее Александр уже пытался сбежать из медучреждения, но попытка оказалась безуспешной.
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