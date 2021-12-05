Путин указал на важность объединения усилий государств в борьбе с ковидом
Существуют риски, при которых разновидности инфекции будут возвращаться даже в страны с высоким уровнем вакцинации.
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Путин заявил о важности совместной борьбы с ковидом для того, чтобы избежать появления новых штаммов. Видео © LIFE
Новые варианты и штаммы коронавируса будут снова и снова возвращаться, если страны не наладят международное сотрудничество в борьбе с инфекцией. Об этом предупредил президент России Владимир Путин.
"Для того чтобы победить эту болезнь, без всяких сомнений, нужно объединять усилия на международном уровне, потому что если хотя бы в одном регионе мира мы будем наблюдать проблемы с недостаточным уровнем вакцинации, то эти новые варианты, штаммы, будут снова и снова возвращаться даже в те страны, в которых уровень вакцинации достаточно высокий", — сказал лидер РФ в ходе беседы с главой Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) Франческо Роккой.
Ранее Владимир Путин напомнил о важности сертификации ВОЗ для продвижения "Спутника V" за рубежом, а также указал, что зарубежный анализ использования говорит об эффективности этого препарата. Глава государства выразил надежду, что Красный Крест поможет в вопросе продвижения отечественных препаратов от ковида на международном уровне.
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