Путин указал на важность объединения усилий государств в борьбе с ковидом

Новые варианты и штаммы коронавируса будут снова и снова возвращаться, если страны не наладят международное сотрудничество в борьбе с инфекцией. Об этом предупредил президент России Владимир Путин.

"Для того чтобы победить эту болезнь, без всяких сомнений, нужно объединять усилия на международном уровне, потому что если хотя бы в одном регионе мира мы будем наблюдать проблемы с недостаточным уровнем вакцинации, то эти новые варианты, штаммы, будут снова и снова возвращаться даже в те страны, в которых уровень вакцинации достаточно высокий", — сказал лидер РФ в ходе беседы с главой Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) Франческо Роккой.