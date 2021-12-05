Путин: Россия в вопросе вакцинации старается идти по пути убеждения, а не принуждения

Власти России при организации вакцинации против коронавируса стараются идти по пути убеждения, а не принуждения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы стараемся идти не по пути принуждения, а по пути убеждения. Стараемся бороться с предрассудками и предубеждениями, связанными с непринятием вакцинации как таковой", — сказал глава государства в ходе беседы с главой Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) Франческо Роккой.