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Путин: Россия в вопросе вакцинации старается идти по пути убеждения, а не принуждения

Глава государства добавил, что власти борются с предрассудками и предубеждениями, связанными с непринятием прививочной кампании.

5 декабря, 16:53
<p>Фото © Kremlin.ru</p>

Фото © Kremlin.ru

Власти России при организации вакцинации против коронавируса стараются идти по пути убеждения, а не принуждения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы стараемся идти не по пути принуждения, а по пути убеждения. Стараемся бороться с предрассудками и предубеждениями, связанными с непринятием вакцинации как таковой", — сказал глава государства в ходе беседы с главой Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) Франческо Роккой.

Путин также назвал вакцинацию населения важнейшей задачей во время пандемии.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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