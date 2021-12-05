Путин: Россия в вопросе вакцинации старается идти по пути убеждения, а не принуждения
Глава государства добавил, что власти борются с предрассудками и предубеждениями, связанными с непринятием прививочной кампании.
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Власти России при организации вакцинации против коронавируса стараются идти по пути убеждения, а не принуждения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы стараемся идти не по пути принуждения, а по пути убеждения. Стараемся бороться с предрассудками и предубеждениями, связанными с непринятием вакцинации как таковой", — сказал глава государства в ходе беседы с главой Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) Франческо Роккой.
Путин также назвал вакцинацию населения важнейшей задачей во время пандемии.
Ранее глава Федерации Красного Креста Франческо Рокка отметил важность проведения форума "Мы вместе". Руководитель федерации подчеркнул, что волонтёрская деятельность — "это сила человечности".
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