Евросоюз должен предпринять действенные меры по прекращению саботажа Украиной Минских соглашений. Такое заявление сделала сенатор, член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди в беседе с RT.

"Европейский континент усилиями США и Великобритании превращается в арену военного противостояния. У старушки Европы большие проблемы, занесённые заокеанскими ветрами", — уточнила парламентарий.

По словам Ковитиди, единственный способ избежать военного столкновения с Незалежной или "украинского торнадо американского происхождения" — принудить Киев к выполнению Минских договорённостей.

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил о нежелании Киева выполнять Минские соглашения по собственной воле. По мнению дипломата, власти Украины не будут исполнять положения Минских соглашений по собственной воле, поэтому их необходимо заставить это делать.