Сенатор Ковитиди призвала Европу пресечь украинский саботаж Минских соглашений
По её мнению, это единственный способ избежать военного столкновения с Незалежной или "украинского торнадо американского происхождения".
Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий
Евросоюз должен предпринять действенные меры по прекращению саботажа Украиной Минских соглашений. Такое заявление сделала сенатор, член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди в беседе с RT.
"Европейский континент усилиями США и Великобритании превращается в арену военного противостояния. У старушки Европы большие проблемы, занесённые заокеанскими ветрами", — уточнила парламентарий.
По словам Ковитиди, единственный способ избежать военного столкновения с Незалежной или "украинского торнадо американского происхождения" — принудить Киев к выполнению Минских договорённостей.
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил о нежелании Киева выполнять Минские соглашения по собственной воле. По мнению дипломата, власти Украины не будут исполнять положения Минских соглашений по собственной воле, поэтому их необходимо заставить это делать.
Кроме того, Лавров заверял, что Россия не уходит от контактов по урегулированию на Украине. Он неоднократно отмечал бессмысленность переговоров при отказе Киева от исполнения уже достигнутых договорённостей.
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