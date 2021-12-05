Путин: Зарубежный анализ использования говорит об эффективности "Спутника V"

Результаты использования российской антиковидной вакцины "Спутник V" за рубежом говорят о том, что препарат эффективен и безопасен. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с главой Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) Франческо Роккой.

"Миллионы человек, которые получили прививку, и анализ получаемой информации говорит о том, что российская вакцина является одной из самых эффективных с точки зрения защиты от CoViD-19 и безопасной, имея в виду практически отсутствие всяческих последствий", — сказал российский лидер.

Он выразил надежду, что МФКК поддержит продвижение российской вакцины в мире.