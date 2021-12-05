Доктор Кульгавчук объяснил, почему секс в браке угасает и как его вернуть

Часто в браке сексуальная жизнь сходит на нет, этому способствует совместный сон, который может обернуться настоящей пыткой. Об этом рассказал врач-сексолог, президент Профессионального объединения врачей-сексологов Евгений Кульгавчук. По его словам, раздражать и становиться причиной ссор могут как чужие локти и звуки, так и храп партнёра.

"На кровати, где каждому не хватает места, со временем могут накапливаться негативные ассоциации на второго человека в формате "он или она мне мешает спать", — цитирует медика Пятый канал.

Чтобы этого не произошло, важно обеспечить взаимный комфорт с помощью расширения ложа или же вовсе раздельного сна, а при появлении храпа нужно обязательно узнать причины его возникновения и убрать их. Кроме того, можно сменить подход к началу сексуальных игр, ведь совсем не обязательно ассоциировать их с отбоем, предупредил врач.

"Вполне достаточно выделять время для того, чтобы это было своего рода свидание, которое может проходить и в дневное время. Если же пара изначально спит в разных спальнях, то можно приходить друг к другу в гости на небольшое свидание", — добавил Кульгавчук.

Но даже для такого свидания нужна подготовка, заметил сексолог. Важно принарядиться в эротическую одежду или попросить вторую половинку сделать массаж с использованием масел.