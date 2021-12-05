В Турции призвали не связывать поставки беспилотников Bayraktar с ситуацией вокруг Украины
В республике заверили, что Незалежная договорилась с Анкарой насчёт дронов ещё до обострения отношений с Москвой. К тому же утверждается, что у украинской стороны якобы есть собственные проекты.
Беспилотник Bayraktar. Фото © Shutterstock
Поставки турецких разведывательно-ударных беспилотников Bayraktar TB2 на Украину никак не связаны с напряжёнными отношениями Москвы и Киева. Об этом сообщил глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.
По его словам, украинская сторона договорилась с Анкарой насчёт поставок дронов ещё до обострения ситуации вокруг Незалежной. К тому же, как утверждает Демир, у Киева есть собственные производственные и инвестиционные проекты.
"Это (продажа Bayraktar TB2. — Прим. Лайфа) не связано с последними событиями. Не должно складываться мнение, что Турция отправляет Украине дроны из-за напряжённости [с Россией]", — подчеркнул Демир в интервью газете Milliyet.
Ранее Bloomberg раскрыл реальное число проданных Турцией Украине беспилотников Bayraktar. По данным СМИ, сейчас принимаются заказы по меньшей мере ещё на две дюжины дронов.
Напомним, что впервые о покупке Украиной беспилотников Bayraktar стало известно в январе 2019 года. Тогда речь шла о шести аппаратах. В конце октября 2021 года появилась информация, что Киев применил "байрактары" в Донбассе. Генштаб ВСУ показал видео удара с дрона. В ЛНР заявили, что, использовав турецкие беспилотники, Украина официально признала нарушение Минских соглашений. В Луганске напомнили о меморандуме 2014 года, который запрещает полёты боевой авиации и иностранных БПЛА. В начале ноября в Киеве заявили, что продолжат закупать дроны у Анкары. Позже стали известны многомиллионные затраты Украины на беспилотники Bayraktar.
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