В Турции призвали не связывать поставки беспилотников Bayraktar с ситуацией вокруг Украины

Поставки турецких разведывательно-ударных беспилотников Bayraktar TB2 на Украину никак не связаны с напряжёнными отношениями Москвы и Киева. Об этом сообщил глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

По его словам, украинская сторона договорилась с Анкарой насчёт поставок дронов ещё до обострения ситуации вокруг Незалежной. К тому же, как утверждает Демир, у Киева есть собственные производственные и инвестиционные проекты.

"Это (продажа Bayraktar TB2. — Прим. Лайфа) не связано с последними событиями. Не должно складываться мнение, что Турция отправляет Украине дроны из-за напряжённости [с Россией]", — подчеркнул Демир в интервью газете Milliyet.