Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 5 декабря 2021, 12:54

Шушкевич признался, что гордится подписанием Беловежских соглашений

Станислав Шушкевич. Фото © ТАСС / Виктор Драчев

Станислав Шушкевич. Фото © ТАСС / Виктор Драчев

По словам политика, в процедуре также должен был участвовать Нурсултан Назарбаев, однако он не приехал в "Вискули" из-за заманчивого предложения Горбачёва.

Бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич заявил, что гордится подписанием Беловежских соглашений, которые фактически привели к распаду СССР, разделив Союз на независимые государства.

"Я горжусь этим. <…> Разделить империю без единой капли крови — это, в общем, потрясающее достижение", — сказал Шушкевич в интервью для фильма "30 лет без Союза" в эфире телеканала "Россия-1".

При этом уточнил, что в ходе подписания договора выразил готовность вывести с территории Белоруссии ядерное оружие без компенсаций и предисловий, ведь, как физик, понимал, что, если оставить вооружение в республике, значит — убить страну и её народ.

Бывший пресс-секретарь Горбачёва Грачёв рассказал, как можно было сохранить СССР
Бывший пресс-секретарь Горбачёва Грачёв рассказал, как можно было сохранить СССР

В интервью "Газете.ru" экс-председатель белорусского Верховного совета добавил, что в Беловежскую пущу также должен был прилететь Нурсултан Назарбаев, однако не сделал этого, поскольку бывший президент СССР Михаил Горбачёв пообещал ему пост председателя парламента Союза.

"Он приехал и посоветовался с Горбачёвым. Но Горбачёв, конечно, сказал: "Куда ты едешь, это совещание серьёзное, там они тебя поведут не в ту сторону". И как хитрый, я говорю, не "мудрый", а "хитрый" восточный деятель — он решил, что лучше скрыться. И связь с ним оборвалась", — уточнил Шушкевич.

Горбачёв назвал организаторов августовского путча ответственными за развал СССР
Горбачёв назвал организаторов августовского путча ответственными за развал СССР

Напомним, Беловежские соглашения были подписаны главой РСФСР Борисом Ельциным, а также лидерами Белорусской и Украинской ССР Станиславом Шушкевичем и Леонидом Кравчуком 8 декабря 1991 года. Их результатом стало прекращение существования Союза ССР как "субъекта международного права и геополитической реальности" и создание Содружества Независимых Государств (СНГ).

BannerImage
Артур Лапсаков
  • Новости
  • СССР
  • Белоруссия
  • История
  • Политика
  • Наука
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar