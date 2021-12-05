Шушкевич признался, что гордится подписанием Беловежских соглашений

По словам политика, в процедуре также должен был участвовать Нурсултан Назарбаев, однако он не приехал в "Вискули" из-за заманчивого предложения Горбачёва.

Бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич заявил, что гордится подписанием Беловежских соглашений, которые фактически привели к распаду СССР, разделив Союз на независимые государства.

"Я горжусь этим. <…> Разделить империю без единой капли крови — это, в общем, потрясающее достижение", — сказал Шушкевич в интервью для фильма "30 лет без Союза" в эфире телеканала "Россия-1".

При этом уточнил, что в ходе подписания договора выразил готовность вывести с территории Белоруссии ядерное оружие без компенсаций и предисловий, ведь, как физик, понимал, что, если оставить вооружение в республике, значит — убить страну и её народ.

В интервью "Газете.ru" экс-председатель белорусского Верховного совета добавил, что в Беловежскую пущу также должен был прилететь Нурсултан Назарбаев, однако не сделал этого, поскольку бывший президент СССР Михаил Горбачёв пообещал ему пост председателя парламента Союза.

"Он приехал и посоветовался с Горбачёвым. Но Горбачёв, конечно, сказал: "Куда ты едешь, это совещание серьёзное, там они тебя поведут не в ту сторону". И как хитрый, я говорю, не "мудрый", а "хитрый" восточный деятель — он решил, что лучше скрыться. И связь с ним оборвалась", — уточнил Шушкевич.