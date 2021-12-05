Кардиолог Мацкеплишвили раскрыл, как в разы снизить смертность от коронавируса

Многих смертей от коронавируса можно было избежать, если бы больные вовремя обращались за помощью к врачам и сразу начинали проходить лечение. Таким мнением заместитель директора Медицинского центра МГУ Симон Мацкеплишвили поделился в эфире "Радио России".





"Если любого человека с признаками респираторной инфекции <...> вовремя начать лечить простыми, безопасными, доступными, эффективными препаратами, мы бы избежали большого количества госпитализаций, мы бы снизили смертность, я думаю, в несколько раз могли бы снизить", — отметил кардиолог.

По словам Мацкеплишвили, тесты на коронавирус часто могут ошибаться, поэтому лечить надо каждого с признаками респираторной инфекции. При этом специалист указал, что летальность от ковида всё же низкая — порядка 1–1,5%.



"И, к сожалению, та летальность, которую мы видим в России, в какой-то степени зависит от того, что люди ждут, будто это само пройдёт, либо они дожидаются такой тяжести заболевания, когда их приходится госпитализировать, и врачи получают тяжёлых пациентов", — добавил специалист.



Терапевтическое окно при коронавирусе составляет около трёх дней, объяснил Мацкеплишвили. В течение этого времени можно ожидать, что организм сам справится с болезнью. Если же по прошествии этого срока симптомы не пропали, а появились одышка, тяжёлый кашель и боли, необходимо начать амбулаторное лечение.

Также учёный объяснил, что основная причина смерти от коронавируса сейчас — присоединившаяся к вирусной бактериальная инфекция. При этом CoViD-19 редко приводит к присоединению бактериальной флоры, если пациента не лечат высокими дозами иммуносупрессивных препаратов. В таком случае больному дают препараты, подавляющие активность иммунной системы, которые лишают её возможности победить вирус самостоятельно.

"Мне кажется, в этом смысле во многом мы в России тоже перегибаем палку", — заявил он, добавив, что в будущем это может сказаться на здоровье пациента.