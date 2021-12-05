Квадрат — закрытый, но надёжный. Как узнать характер мужчины по форме его ногтей
Хиромант рассказал, что по форме ногтей можно сразу понять, что из себя представляет человек.
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Специалист в области карт таро, хиромантии и физиогномики Алёна Соловьёва рассказала, как наладить отношения — романтические, дружеские или рабочие — с мужчиной и рассчитать стратегию общения. По её словам, нужно лишь внимательно рассмотреть его руки, а точнее — форму ногтей. Она может многое рассказать о характере человека и для понимания этого не требуется даже особого обучения, пишет 5-tv.ru.
Квадрат
Сергей Лазарев. Фото © Instagram / lazarevsergey
Квадратная форма ногтей подсказывает о непоколебимой надёжности мужчины. Он уверен в себе и своих действиях, а также твёрдо стоит на ногах, поддерживая окружающих. Такие люди могут с трудом впускать в свою жизнь новых людей, но стоит им открыться, как начинается игра вдолгую. Мужчины с квадратной формой ногтей обычно верны до самого конца — и в дружбе, и в любви.
Круг
Владимир Познер. Фото © Станислав Красильников / ТАСС
Мужчины с круглой формой ногтей более творческие и эмоциональные. Они жизнерадостные, оптимистичные и гибкие — часто идут на компромисс и уступки, не видя в этом ничего зазорного. Они умеют приспосабливаться и подстраиваться под условия, в процессе умудряясь заразить своими идеями и позитивом окружающих. С такими мужчинами всегда легко и просто в общении.
Треугольник
Сергей Глушко (Тарзан). Фото © Instagram / tarzan___official
При встрече с мужчиной, у которого треугольная форма ногтей, сразу становится понятно, что он любитель подумать над решением. Такие обычно хорошие стратеги: они долго разбираются в ситуации, взвешивают все за и против, а потом стремительно действуют, делая это красиво и со вкусом. Они не упрямы, но упорны, что и позволяет им добиться результата, поэтому таких людей очень ценят на работе — ей они отдаются без остатка.
Трапеция
Дима Билан. Фото © Instagram / bilanofficial и goar_muradyan
Мужчины с трапециевидной формой ногтей очень похожи по характеру на собратьев с треугольной формой: они так же просчитывают все риски, а затем решительно доводят дело до конца. Однако они более спокойные и не любят себя изматывать. Такие парни способны уделять внимание друзьям и семье, которые у "треугольника" часто отходят на второй план. Они надёжные, но и творческие, что для многих является идеальным сочетанием.
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