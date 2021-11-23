Многие люди пытаются создать идеальные отношения и счастливую семью, вот только получается это у них не всегда. Неудачи следуют за неудачами, скандалы за скандалами, и в итоге пара распадается, не сумев побороть свои разногласия. Но за простым "не сошлись характером" скрывается что-то посерьёзнее, и астролог Ольга Осипова объяснила, какие знаки зодиака просто не созданы для отношений, пишет Ftimes.

Самыми неподходящими для долгосрочного и крепкого союза являются люди, рождённые под знаком Близнецов. Но это не значит, что у них какой-то дефект, просто у Близнецов совсем другие приоритеты. На первом месте у них собственные интересы, поэтому весь ресурс будет утекать в саморазвитие. А если встанет выбор между собой и партнёром, то ему не позавидуешь — Близнецы всегда выбирают себя. Есть у этого знака зодиака пара или нет — его практически не волнует, потому как одиночество никогда не было для него проблемой. Верный человек всегда сможет найти подход к такому эгоисту, однако до определённой степени, поэтому на чудо надеяться не стоит.

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Похожим образом обстоят дела у Козерога, но его поведение смягчает потребность в общении. Рождённые под рогатой звездой очень хотят завести дружную и счастливую семью, но желание построить карьеру всё портит. Козероги очень ценят себя и свои достижения, поэтому всегда стараются быть первыми во всём и получать награды. Вот только такая конкурентоспособность занимает почти всё свободное время этого знака, а на пару и укрепление отношений ничего не остаётся. Козерогу нужен самоотверженный человек, который будет его любить и терпеть, а поиск такого сокровища может затянуться на всю жизнь.