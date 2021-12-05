Пять "кардашьянов", которые настолько аппетитны, что их пришлось застраховать на миллионы долларов

Идеальный внешний вид даётся девушкам нелегко и требует огромных вложений. Неудивительно, что некоторые предпочитают обезопасить себя и застраховать самую эффектную и притягательную свою часть. Нередко таковой становятся ягодицы. По случаю последних событий, связанных с "мисс Бум-бум", которая застраховала свою "филейную" часть на 129 млн, мы вспомнили пять не менее безбашенных девиц, которые не пожалели целое состояние на свои "кардашьяны"...

Кардашьян — $21 млн

Фото © Instagram / kimkardashian, kimkardashian

Открывает список, собственно, сама 41-летняя Ким Кардашьян, которая стала символом самой притягательной точки, которую назвать пятой язык не повернётся. Берите выше, возможно, это та самая точка опоры, с которой можно перевернуть планету. Свою отличительную особенность звезда телешоу застраховала на $21 млн (1,5 млрд рублей), и такие суммы она вполне может себе позволить. По информации Forbes, её состояние весной этого года составляло $1 млрд.

Лопес — $27 млн

Фото © Instagram / jlo, jlo, lacarba

52-летняя певица Дженнифер Лопес уступает Кардашьян в популярности и размерах ягодиц, но никак не в доходах. Свои формы актриса оценила в $27 млн (2 млрд рублей), хотя и всячески это отрицает. "Зачем страховать попу? Она пропадёт? Её кто-то украдёт?" — смеялась она в интервью. Но мы живём в мире, где поверить в то, что знаменитость застраховала попу на миллионы долларов, легче, чем не поверить в это...

Миноуг — $5 млн

Фото © Instagram / gotceleb.com и sloggionweb.com

53-летняя певица Кайли Миноуг пусть и сильно отличается от своих коллег по цеху размерами ягодиц, но всё это с лёгкостью компенсируется качеством. Артистка так серьёзно относится к своим формам, что застраховала их на $5 млн (более 370 млн рублей). Вполне значимая сумма, при учёте что Миноуг — самая продаваемая певица из Австралии, её доход оценивается в 120 млн долларов.

Кихара — $1,7 млн

Фото © Instagram / nathykihara и nathykihara

Куда более скромными по меркам знаменитостей суммами располагают модели, однако даже такое количество денег, спускаемых ими на свои ягодицы, просто пугает. 35-летняя бразильская модель Натали Кихара благодаря своей пятой точке получила приятный титул "Мисс Бум-бум — 2021" и решила тут же её застраховать на не менее приятную сумму — в 1,7 млн долларов (129 млн рублей). Чтобы получить такие формы, Натали не вылазит из спортзала, что особенно нелегко с двумя маленькими детьми на руках. Поэтому такую сумму, оберегающую её пятую точку, она считает справедливой.

MC Rielle — $195 тыс.

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