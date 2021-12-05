Жителей Ленобласти предупредили о 30-градусных морозах в ночь на 6 декабря
Днём температура будет находиться на отметке минус 20 – минус 22 градуса. Местным рекомендуют одеваться многослойно, чтобы избежать переохлаждения.
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Жителей Ленинградской области предупредили о морозах до –30 градусов, которые ожидаются ближайшей ночью.
"Согласно ежедневному прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС": 6 декабря на территории Ленинградской области местами ожидается понижение температуры воздуха ночью минус 25 – минус 30 градусов, днём минус 20 – минус 22 градуса. На дорогах гололедица", — уточнили в региональном ГУ МЧС.
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Гражданам рекомендуют надевать одежду в несколько слоёв, чтобы избежать переохлаждения, а ноги держать в тепле. В МЧС добавили, что не стоит выходить на мороз без тёплых варежек, головного убора и шарфа. Также следует избегать контактов голой кожи с металлом.
Ранее синоптик Роман Вильфанд рассказал, когда похолодает в Москве. Зима берёт своё, ночные температуры будут уже 10–15 градусов мороза.
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