Жителей Ленобласти предупредили о 30-градусных морозах в ночь на 6 декабря

"Аномалии там очень заметные": Вильфанд предупредил ряд регионов об очень суровой погоде в ближайшие дни

Гражданам рекомендуют надевать одежду в несколько слоёв, чтобы избежать переохлаждения, а ноги держать в тепле. В МЧС добавили, что не стоит выходить на мороз без тёплых варежек, головного убора и шарфа. Также следует избегать контактов голой кожи с металлом.