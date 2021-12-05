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Вильфанд рассказал, когда похолодает в Москве

Зима берёт своё, ночные температуры будут уже 10–15 градусов мороза.

5 декабря, 01:42

Фото © Pixabay

В Москве с пятницы похолодает, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, выпавший снег уже едва ли растает до весны, так как и ночью, и днём теперь будет ниже нуля градусов.

"Исключением станет только вторник, когда температура будет от минус одного до плюс одного градуса. Будет умеренная зимняя погода, однако с пятницы прогнозируется понижение температуры. Ночные температуры будут уже 10–15 градусов мороза, а днём [будет] минус 7–10 градусов. Это уже такая серьёзная зима", — рассказал Вильфанд в беседе с ТАСС.

Он добавил, что теперь снежный покров будет только увеличиваться. Правда, не в ближайшие несколько дней. Какие-то значительные осадки на этот период не прогнозируются.

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А ранее Лайф рассказывал, что Вильфанд предупредил ряд регионов об очень суровой погоде в ближайшие дни. Температура там снизится вплоть до 13 градусов ниже обычной для этого времени года. Столбики термометров могут упасть до минус 29 градусов.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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