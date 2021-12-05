Вильфанд рассказал, когда похолодает в Москве

В Москве с пятницы похолодает, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, выпавший снег уже едва ли растает до весны, так как и ночью, и днём теперь будет ниже нуля градусов.

"Исключением станет только вторник, когда температура будет от минус одного до плюс одного градуса. Будет умеренная зимняя погода, однако с пятницы прогнозируется понижение температуры. Ночные температуры будут уже 10–15 градусов мороза, а днём [будет] минус 7–10 градусов. Это уже такая серьёзная зима", — рассказал Вильфанд в беседе с ТАСС.

Он добавил, что теперь снежный покров будет только увеличиваться. Правда, не в ближайшие несколько дней. Какие-то значительные осадки на этот период не прогнозируются.