Нутрициолог Дегтянникова назвала продукты, повышающие гемоглобин

К продуктам, которые могут значительно повысить гемоглобин в крови, относятся красное мясо, субпродукты и пища, содержащая много витамина C. Об этом рассказала нутрициолог Евгения Дегтянникова.

"При недостатке гемоглобина нам помогут красное мясо (говядина, баранина) и субпродукты, а также витамин С: брусника, квашеная капуста, киви, брокколи — именно эти продукты помогают усваивать железо", — сказала Дегтянникова в беседе с РИА "Новости".

Она отметила, что низкий гемоглобин наносит сильный удар по организму: начинаются проблемы с щитовидной железой, женской репродуктивной системой, нарушается работа печени, системы детоксикации. Человек чувствует усталость по утрам, начинают выпадать волосы и ломаться ногти.