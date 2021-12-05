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Нутрициолог Дегтянникова назвала продукты, повышающие гемоглобин

Низкий уровень этого белка в крови чреват проблемами с щитовидной железой, репродуктивной системой и печенью.

5 декабря, 01:10

Фото © Pixabay

К продуктам, которые могут значительно повысить гемоглобин в крови, относятся красное мясо, субпродукты и пища, содержащая много витамина C. Об этом рассказала нутрициолог Евгения Дегтянникова.

"При недостатке гемоглобина нам помогут красное мясо (говядина, баранина) и субпродукты, а также витамин С: брусника, квашеная капуста, киви, брокколи — именно эти продукты помогают усваивать железо", — сказала Дегтянникова в беседе с РИА "Новости".

Она отметила, что низкий гемоглобин наносит сильный удар по организму: начинаются проблемы с щитовидной железой, женской репродуктивной системой, нарушается работа печени, системы детоксикации. Человек чувствует усталость по утрам, начинают выпадать волосы и ломаться ногти.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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