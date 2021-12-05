Путин напомнил о важности сертификации ВОЗ для продвижения "Спутника V" за рубежом

России важно как можно скорее получить сертификат Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для отечественной антиковидной вакцины "Спутник V", чтобы более широко распространить её по миру. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Нам нужно как можно быстрее получить соответствующий сертификат от Всемирной организации здравоохранения с тем, чтобы наша вакцина "Спутник V", о которой вы упомянули, имела возможность более широко распространяться в мире", — сказал глава государства в ходе беседы с главой Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) Франческо Роккой.

Россия надеется на помощь Красного креста в вопросе продвижения отечественных препаратов от коронавируса на международном уровне, добавил президент.