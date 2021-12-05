Путин назвал мощным и солидным характер волонтёрского движения в России

Добровольный активизм в России достиг солидного характера, который оказывает влияние на гуманитарную сферу жизни в стране. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время беседы по видеосвязи с главой Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) Франческо Роккой.

"Я хотел бы отметить, что за это время движение в России приобрело очень мощный, солидный характер, который действительно оказывает серьёзное влияние на гуманитарную сферу всей нашей жизни, на гуманитарную составляющую жизни в России", — сказал Путин.

Президент выразил благодарность представителю Красного Креста за приезд в Россию именно в Международный день добровольцев.

"В 1985 году, как известно, Генеральная Ассамблея ООН утвердила этот праздник — Международный день добровольцев, и пять лет назад мы этот праздник начали отмечать и у нас в стране, в России", — подчеркнул глава государства.

Своему собеседнику Путин поведал о проходящей в стране акции "Мы вместе" в период пандемии.

"Это приобрело характер целого движения. В нём участвуют сотни тысяч людей, и они оказали уже поддержку 6,5 миллиона людей. Мы всячески стараемся поддержать эти начинания и эту деятельность", — сказал президент.

Российский лидер также напомнил, что провёл церемонию награждения выдающихся волонтёров и побеседовал с ними. По словам президента, активисты рассказали ему о своих планах, о направлении движения и том, как осуществляют работу и что считают для себя важным.

"Безусловно, это всё производит самое выгоднейшее впечатление", — подытожил глава государства.