Путин заявил о необходимости закона о российском Красном Кресте

Президент РФ Владимир Путин заявил, что закон о российском Красном Кресте необходим и законодатели аккуратно движутся в этом направлении.

"Что касается российского Красного Креста и закона о Красном Кресте. Такой нормативный акт востребован, и сейчас он обсуждается, в том числе среди депутатов российского парламента, Государственной думы России. Будем аккуратненько, спокойненько двигаться в этом направлении", — сказал Путин во время с встречи с президентом Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) Франческо Роккой.

Он подчеркнул, что российская организация должна обрести хорошую институционную правовую основу своей деятельности. Кроме того, лидер РФ отметил, что во время пандемии миссия Красного Креста стала особенно значимой. И добавил, что Россия давно и плодотворно работает с МФКК и федерация "вносит существенный, огромный вклад в развитие той самой гуманитарной составляющей".

"Основополагающие принципы движения Красного Креста — гуманность, беспристрастность. Они являются, действительно, движущей силой для достижения результатов по всем другим направлениям взаимодействия на международной арене, создают определённую атмосферу для того, чтобы люди понимали друг друга и лучше все вместе, объединяя усилия, решали те задачи, перед которыми стоит по сути всё человечество", — заключил Путин.

Он добавил, что федерация объединяет 192 страны, взаимодействие между которыми помогает продвижению эффективных программ в сфере здравоохранения, социальной помощи, преодоления стихийных бедствий.