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Школы Оренбурга переименовали на "Гугл-картах" в честь корейских певцов

Как считают пользователи соцсетей, за проделками стоят ученики, решившие просто "пошутить". По словам одного из комментаторов, стихийный флешмоб идёт уже по целому ряду регионов РФ.

5 декабря, 17:12
<p>Фото © Telegram / <a href="https://t.me/orengorodovoy/2692" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Оренбургский городовой"</a></p>

Фото © Telegram / "Оренбургский городовой"

Неизвестные переименовали несколько учебных учреждений Оренбурга в "Гугл-картах", присвоив им имена южнокорейских певцов. К примеру, школа № 37 получила имя артиста GG Cat, а школа № 61 — Ким Сок Джина. Как сказано всё в том же "Гугле", это один из участников популярного бойбэнда BTS.

Кому в голову пришла идея переименовать учебные заведения, неизвестно. Но, судя по всему, хакеры явно ценители корейской культуры. Однако школу № 1 по странным причинам неизвестные назвали вообще в честь основателя финансовой пирамиды МММ Сергея Мавроди.

Муж увидел, как его жена изменяет ему, на гугл-картах и подал на развод

Муж увидел, как его жена изменяет ему, на гугл-картах и подал на развод

Как считают пользователи соцсетей, за проделками стоят школьники, решившие просто "пошутить". По словам одного из комментаторов, стихийный флешмоб идёт уже по целому ряду регионов.

Ранее сообщалось, что парень изучал Чернобыль с помощью "Гугл-карт" и случайно нашёл гору костей, которая окутана тайной. Однако не на такое открытие надеялся блогер, когда взялся исследовать печально известную электростанцию.

Семья из Москвы нарисовала портрет Гагарина на карте во время автопробега по стране

Семья из Москвы нарисовала портрет Гагарина на карте во время автопробега по стране

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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