Школы Оренбурга переименовали на "Гугл-картах" в честь корейских певцов

Неизвестные переименовали несколько учебных учреждений Оренбурга в "Гугл-картах", присвоив им имена южнокорейских певцов. К примеру, школа № 37 получила имя артиста GG Cat, а школа № 61 — Ким Сок Джина. Как сказано всё в том же "Гугле", это один из участников популярного бойбэнда BTS.

Кому в голову пришла идея переименовать учебные заведения, неизвестно. Но, судя по всему, хакеры явно ценители корейской культуры. Однако школу № 1 по странным причинам неизвестные назвали вообще в честь основателя финансовой пирамиды МММ Сергея Мавроди.

Как считают пользователи соцсетей, за проделками стоят школьники, решившие просто "пошутить". По словам одного из комментаторов, стихийный флешмоб идёт уже по целому ряду регионов.