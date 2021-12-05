Ветеран НАТО Атламазоглу назвал два направления удара по России
Имеющееся в распоряжении РФ вооружение способно эффективно топить иностранные корабли и самолёты, действующие вблизи этих регионов, считает эксперт.
Cтрельбы гиперзвуковой ракетой "Циркон" по наземной цели. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ
Ветеран НАТО Ставрос Атламазоглу рассказал в беседе с 19Fortyfive, как Россия может остановить предполагаемое вторжение альянса с двух направлений — в Крыму и Балтийском море.
По его словам, Российская армия, благодаря гиперзвуковым противокорабельным ракетам "Циркон" и зенитным ракетным комплексам С-300 и С-400, создаст на южном и северном флангах своего рода "зонтик". Его на Западе называют зоной запрета доступа Anti-Access/Area Denial (A2/AD).
Новейшие противокорабельные ракеты способны развивать скорость в девять Махов и поражать цели в радиусе тысячи километров, что означает невозможность их остановить, уточняет Атламазоглу.
"Цирконы" могут стать серьёзным препятствием для ВМС стран НАТО", — подчеркнул он.
Такое вооружение способно эффективно топить иностранные корабли и самолёты, действующие вблизи Крыма и Балтики. Также оно отлично проявит себя при наземных операциях российских войск, подытожил специалист.
Ранее Жозепп Боррель сообщил о работе Евросоюза над предотвращением кризиса вокруг ситуации на Украине. На следующей неделе в Брюсселе пройдёт встреча со странами "Восточного партнёрства", во время которой ЕС заверит в "твёрдой поддержке" Незалежной.
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