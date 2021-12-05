Ветеран НАТО Атламазоглу назвал два направления удара по России

Ветеран НАТО Ставрос Атламазоглу рассказал в беседе с 19Fortyfive, как Россия может остановить предполагаемое вторжение альянса с двух направлений — в Крыму и Балтийском море.

По его словам, Российская армия, благодаря гиперзвуковым противокорабельным ракетам "Циркон" и зенитным ракетным комплексам С-300 и С-400, создаст на южном и северном флангах своего рода "зонтик". Его на Западе называют зоной запрета доступа Anti-Access/Area Denial (A2/AD).

Новейшие противокорабельные ракеты способны развивать скорость в девять Махов и поражать цели в радиусе тысячи километров, что означает невозможность их остановить, уточняет Атламазоглу.

"Цирконы" могут стать серьёзным препятствием для ВМС стран НАТО", — подчеркнул он.

Такое вооружение способно эффективно топить иностранные корабли и самолёты, действующие вблизи Крыма и Балтики. Также оно отлично проявит себя при наземных операциях российских войск, подытожил специалист.