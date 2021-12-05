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Экс-глава Генштаба ВСУ признал неспособность Киева нанести "упреждающий" удар по России

Виктор Муженко назвал украинскую армию отсталой в технологическом плане и страдающей от нехватки финансирования.

5 декабря, 13:34
<p><em style="font-style: italic;">Виктор Муженко.</em> Фото © ТАСС / DPA / Wiktor Dabkowski</p>

Виктор Муженко. Фото © ТАСС / DPA / Wiktor Dabkowski

Бывший начальник Генштаба Вооружённых сил Украины Виктор Муженко заявил о неготовности Киева первым начать войну против России. Об этом он рассказал в интервью украинскому журналу "Краiна".

"Враг понимает, что у нас нет сил и средств для упреждающего удара. Готово ли наше политическое руководство принимать решение об ответном ударе?" — уточнил военный.

Муженко объяснил, что местная оборонная промышленность не производит ракетные системы и другие виды вооружения, которые необходимы для войны с Россией. Помимо того, военачальник назвал украинскую армию отсталой в технологическом плане и страдающей от нехватки финансирования.

Напомним, что в последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны, в том числе на Украину. Так, ранее в постпредстве РФ при ООН заявили, что Россия не планирует вторжения в Незалежную. Президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться на Украину. А военный эксперт Александр Жилин объяснил, кому выгоден фейк о "русских танках у границ Незалежной".

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Ранее Лайф рассказывал, что депутат Леонид Слуцкий разнёс газету Bild за публикацию со "схемой вторжения" РФ на Украину. Как подчеркнул парламентарий, "кто-то очень не хочет, чтобы звучала правда" о действиях Киева по саботажу Минских договорённостей и роли Москвы как посредника в урегулировании конфликта в Донбассе.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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