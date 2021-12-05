Экс-глава Генштаба ВСУ признал неспособность Киева нанести "упреждающий" удар по России

Бывший начальник Генштаба Вооружённых сил Украины Виктор Муженко заявил о неготовности Киева первым начать войну против России. Об этом он рассказал в интервью украинскому журналу "Краiна".

"Враг понимает, что у нас нет сил и средств для упреждающего удара. Готово ли наше политическое руководство принимать решение об ответном ударе?" — уточнил военный.

Муженко объяснил, что местная оборонная промышленность не производит ракетные системы и другие виды вооружения, которые необходимы для войны с Россией. Помимо того, военачальник назвал украинскую армию отсталой в технологическом плане и страдающей от нехватки финансирования.