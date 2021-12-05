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Советник главы Офиса президента Украины раскрыл, как Зеленский предотвратил госпереворот

По словам Алексея Арестовича, причина в том, что информация о его подготовке была озвучена заранее. Поэтому, как считает политик, пропал смысл устраивать беспорядки.

5 декабря, 13:28

Фото © Офис президента Украины

Государственный переворот на Украине удалось предотвратить, поскольку президент страны Владимир Зеленский заранее раскрыл все карты о его подготовке. Об этом сообщил советник главы офиса президента Незалежной и пресс-секретарь делегации Киева в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.

"Переворот хорош, когда он внезапен, когда никто об этом не знает. Когда его заранее озвучивают, да ещё с такого уровня, то пропадает весь смысл это делать", — приводит ютуб-канал "Дом" его слова.

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Резюмируя вышесказанное, Арестович вспомнил буддистскую пословицу про то, что "озвученные демоны слабеют наполовину". Так и зачинщики переворота, по его мнению, побоялись устраивать беспорядки. Впрочем, далее во всём предстоит разобраться уже Службе безопасности Украины, подытожил политик.

Напомним, ранее Зеленский в ходе своей пресс-конференции заявил, что получил информацию о подготовке государственного переворота в стране, который запланирован на 1 декабря. По его словам, к готовящемуся госперевороту имеет отношение бизнесмен Ринат Ахметов, а на данный план даже якобы выделяются миллиарды долларов. При этом лидер Незалежной отметил, что не верит в переворот и в то, что предприниматель будет в нём участвовать. Ахметова возмутили слова Зеленского.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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