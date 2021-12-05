Советник главы Офиса президента Украины раскрыл, как Зеленский предотвратил госпереворот

Государственный переворот на Украине удалось предотвратить, поскольку президент страны Владимир Зеленский заранее раскрыл все карты о его подготовке. Об этом сообщил советник главы офиса президента Незалежной и пресс-секретарь делегации Киева в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.

"Переворот хорош, когда он внезапен, когда никто об этом не знает. Когда его заранее озвучивают, да ещё с такого уровня, то пропадает весь смысл это делать", — приводит ютуб-канал "Дом" его слова.

Резюмируя вышесказанное, Арестович вспомнил буддистскую пословицу про то, что "озвученные демоны слабеют наполовину". Так и зачинщики переворота, по его мнению, побоялись устраивать беспорядки. Впрочем, далее во всём предстоит разобраться уже Службе безопасности Украины, подытожил политик.