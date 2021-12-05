В Анкаре заявили о сотрудничестве с Россией в вопросе создания турецкого истребителя
Отмечается, что в ходе обновления систем самолёта могут состояться переговоры с Москвой о конкретных системах локализации.
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Анкара и Москва ведут активное сотрудничество в сфере оборонной промышленности. По словам главы Управления оборонной промышленности Турции Исмаила Демира, в том числе обсуждается вопрос создания турецкого истребителя TF-X. Об этом пишет газета Milliyet.
"В наших переговорах с Российской Федерацией много пунктов сотрудничества, они включают в себя некоторые вопросы, связанные [с созданием] национальных боевых самолётов [TF-X]. Поскольку национальный реактивный самолёт TF-X выйдет из ангара в 2023 году, существует выбранный нами тип двигателя и есть определённые системы. Но со временем будет поэтапный процесс замены, разработки, обновления и локализации определённых систем", — сказал он.
Демир добавил, что в ходе обновления систем самолёта могут пройти переговоры с РФ о конкретных системах локализации. В настоящий момент речь идёт не о столь большом числе деталей.
Ранее в Турции призвали не связывать поставки беспилотников Bayraktar с ситуацией вокруг Украины. В республике заверили, что Незалежная договорилась с Анкарой насчёт дронов ещё до обострения отношений с Москвой. К тому же утверждается, что у украинской стороны якобы есть собственные проекты.
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