В Анкаре заявили о сотрудничестве с Россией в вопросе создания турецкого истребителя

Анкара и Москва ведут активное сотрудничество в сфере оборонной промышленности. По словам главы Управления оборонной промышленности Турции Исмаила Демира, в том числе обсуждается вопрос создания турецкого истребителя TF-X. Об этом пишет газета Milliyet.

"В наших переговорах с Российской Федерацией много пунктов сотрудничества, они включают в себя некоторые вопросы, связанные [с созданием] национальных боевых самолётов [TF-X]. Поскольку национальный реактивный самолёт TF-X выйдет из ангара в 2023 году, существует выбранный нами тип двигателя и есть определённые системы. Но со временем будет поэтапный процесс замены, разработки, обновления и локализации определённых систем", — сказал он.

Демир добавил, что в ходе обновления систем самолёта могут пройти переговоры с РФ о конкретных системах локализации. В настоящий момент речь идёт не о столь большом числе деталей.