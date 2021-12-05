Девятилетний мальчик провалился под лёд в Подмосковье и погиб
Его приятеля удалось спасти, сейчас ребёнок находится в больнице. Прокуратура организовала проверку.
Фото © МЧС РФ
Девятилетний мальчик провалился под лёд во время прогулки с друзьями в Серпухове и погиб. Прокуратура Московской области проводит проверку, сообщает пресс-служба ведомства.
По предварительным данным, всё произошло 4 декабря на пруду около СНТ "Окские сады" вблизи деревни Лукьяново в городском округе Серпухов. Ребята без взрослых вышли на неокрепший лёд и провалились под него. Один мальчик погиб, второго удалось спасти, он госпитализирован.
Сотрудники прокуратуры оценят полноту принятых органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних мер, а также действия родителей, не проконтролировавших ребят.
Ранее Лайф рассказывал о трагедии, произошедшей во Владимирской области, где трое детей утонули в озере, провалившись под лёд. По нашим данным, погибшие — восьмилетние двойняшки и их девятилетний приятель.
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