НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Девятилетний мальчик провалился под лёд в Подмосковье и погиб

Его приятеля удалось спасти, сейчас ребёнок находится в больнице. Прокуратура организовала проверку.

5 декабря, 13:24

Фото © МЧС РФ

Девятилетний мальчик провалился под лёд во время прогулки с друзьями в Серпухове и погиб. Прокуратура Московской области проводит проверку, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, всё произошло 4 декабря на пруду около СНТ "Окские сады" вблизи деревни Лукьяново в городском округе Серпухов. Ребята без взрослых вышли на неокрепший лёд и провалились под него. Один мальчик погиб, второго удалось спасти, он госпитализирован.

В Рязанской области двое детей провалились под лёд и утонули

В Рязанской области двое детей провалились под лёд и утонули

Сотрудники прокуратуры оценят полноту принятых органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних мер, а также действия родителей, не проконтролировавших ребят.

Ранее Лайф рассказывал о трагедии, произошедшей во Владимирской области, где трое детей утонули в озере, провалившись под лёд. По нашим данным, погибшие — восьмилетние двойняшки и их девятилетний приятель.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1