Путин раскритиковал Польшу за применение гербицидов и пестицидов против мигрантов

"Нужно, наверное, самым внимательным образом смотреть за тем, что происходит на границе и что делают власти сопредельного государства, в данном случае Республики Польша. Нельзя же людей поливать не только водой, но и замешивать в эту воду гербициды и пестициды с тем, чтобы вызывать ожоги и другие тяжёлые последствия у мигрантов, в том числе у женщин и малолетних детей. Это совсем никак не вяжется с принципами гуманного обращения с мигрантами", — сказал глава государства в ходе беседы с руководителем Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) Франческо Роккой.