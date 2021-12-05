Путин раскритиковал Польшу за применение гербицидов и пестицидов против мигрантов
По словам российского лидера, белорусские власти делают всё от них зависящее, в том числе убеждают людей добровольно вернуться на родину.
Фото © ТАСС / БелТА / Леонид Щеглов
Действия Польши, применяющей гербициды и пестициды против мигрантов на границе с Белоруссией, никак не вяжутся с принципами гуманного обращения с беженцами. На это обратил внимание президент России Владимир Путин.
"Нужно, наверное, самым внимательным образом смотреть за тем, что происходит на границе и что делают власти сопредельного государства, в данном случае Республики Польша. Нельзя же людей поливать не только водой, но и замешивать в эту воду гербициды и пестициды с тем, чтобы вызывать ожоги и другие тяжёлые последствия у мигрантов, в том числе у женщин и малолетних детей. Это совсем никак не вяжется с принципами гуманного обращения с мигрантами", — сказал глава государства в ходе беседы с руководителем Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) Франческо Роккой.
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По словам Путина, белорусские власти делают всё от них зависящее, в том числе убеждают людей добровольно вернуться в места их постоянного проживания, прежде всего в Ирак.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал до конца года решить миграционный кризис на границе с Польшей. Политик подчеркнул, что проблема с беженцами республике не нужна. По словам Лукашенко, в Ирак уже вернулось более тысячи человек.
Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурило несколько тысяч польских солдат. 15 ноября у пункта пропуска Брузги началась сильная давка, беженцы сломали часть белорусского забора. Лайф вёл хронику событий.
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