Путин призвал добиться свободного перемещения по миру для привитых "Спутником V"

Привитые российской антиковидной вакциной "Спутник V" должны беспрепятственно передвигаться по миру. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

"Нужно добиться того, чтобы люди, которые привились российской вакциной "Спутник V", имели возможность так же, как и привитые другими вакцинами, спокойно передвигаться по миру, чувствовать себя полноценными гражданами", — сказал глава государства в ходе беседы с руководителем Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) Франческо Роккой.

Важно, чтобы такие граждане не были никак ущемлены в правах, в том числе и при передвижении через границы государств, заметил Путин. Российский лидер напомнил, что членами МФКК являются 192 государства, и выразил надежду на поддержку федерации в продвижении вакцины.