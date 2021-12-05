Исследователи GDS назвали самые пьющие страны мира

Австралия названа самой пьющей нацией мира по результатам глобального исследования по наркотикам и алкоголю (Global Drug Survey), пишет издание Daily Mail. Однако сразу стоит заметить, что в опросе не участвовала Россия, а также государства постсоветского пространства и Восточной Европы.

По результатам исследования, за 2021 год жители Австралии напивались в среднем 27 раз, что почти вдвое превышает средний мировой показатель (15). В ходе опроса выяснилось, что средний австралиец наполняет бокал вином, пивом или другим алкоголем около двух дней в неделю.

Следом идут Дания и Финляндия — второе и третье место соответственно. США и Великобритания не так сильно оторвались, они также вошли в пятёрку "лидеров".

Кроме того, оказалось, что ирландцы больше всего раскаивались после попоек. А вот датчане сожалеют о выпитом меньше других.

"Слишком много выпил, слишком быстро", — наиболее частое сожаление среди 49% опрошенных.

Если говорить о количестве дней, когда среднестатистический житель употреблял алкоголь, здесь лидирует Франция, граждане которой признались, что за год употребляли спиртные напитки 132 дня. На втором месте Новая Зеландия — 120 дней, следом идут Нидерланды — 112 дней.