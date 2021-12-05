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"Краснодар" на выезде обыграл "Сочи" и вышел на третье место РПЛ

Одним из ключевых эпизодов игры стал отменённый гол Ивелина Попова, который он забил буквально первым касанием.

5 декабря, 18:08

Фото © Twitter / Футбольный клуб "Сочи"

"Краснодар" в заключительном матче 17-го тура РПЛ на выезде обыграл "Сочи" со счётом 2:1 и поднялся на третье место в турнирной таблице.

Счёт в дебюте игры открыл Кассьерра, однако уже через четыре минуты "быки" усилиями Классона восстановили равновесие. Он же и стал героем игры, оформив дубль в начале второго тайма. Ключевым стал эпизод в конце игры, когда только что вышедший на поле Попов сумел поразить ворота Матвея Сафонова, однако судьи отменили их взятие.

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У команды Виктора Гончаренко теперь 28 баллов в таблице. Ровно столько же у "Сочи". Именно эти две южные команды продолжат погоню за дуэтом лидеров в лице "Зенита" и "Динамо".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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