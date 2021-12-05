Премьер Белоруссии предупредил о скором ответе на санкции Запада

Власти Белоруссии уже после этих выходных объявят об ответных санкциях для Запада. Об этом заявил премьер-министр республики Роман Головченко.

"Естественно, будем вырабатывать решения, которые в ближайшие дни будут озвучены, очевидно, сразу после выходных дней", — сказал Головченко в эфире телеканала "Беларусь 1".

Премьер добавил, что Белоруссия "ни на кого не нападала", но, если против неё развернули экономическую или гибридную войну, эти действия не оставят без ответа, он будет абсолютно адекватным.