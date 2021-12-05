Премьер Белоруссии предупредил о скором ответе на санкции Запада
По словам главы правительства, реакция Минска на давление США и Европы будет симметричной.
Здание правительства Белоруссии. Фото © president.gov.by
Власти Белоруссии уже после этих выходных объявят об ответных санкциях для Запада. Об этом заявил премьер-министр республики Роман Головченко.
"Естественно, будем вырабатывать решения, которые в ближайшие дни будут озвучены, очевидно, сразу после выходных дней", — сказал Головченко в эфире телеканала "Беларусь 1".
Премьер добавил, что Белоруссия "ни на кого не нападала", но, если против неё развернули экономическую или гибридную войну, эти действия не оставят без ответа, он будет абсолютно адекватным.
"Мы не идём на то, чтобы задействовать весь арсенал, хотя ответы наработаны. И следующие меры будут не асимметричны, как мы говорили, а симметричны", — рассказал глава белорусского правительства.
Лайф рассказывал, что новые санкции против Белоруссии утверждены Евросоюзом из-за миграционного кризиса. С учётом этих рестрикций под ограничения подпали 183 человека и 26 организаций. Они ограничены в ведении финансовых операций со странами ЕС, а для отдельных лиц запрещён въезд в Европу. Санкции против Минска также ввели США, в их чёрный список попал сын Лукашенко. Президент Белоруссии потребовал работать над антисанкционными мерами без волокиты, по-военному.
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