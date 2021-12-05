В России квартиры на вторичном рынке подорожали на 37% за год
Наиболее быстрый среднемесячный рост цен наблюдается в Краснодаре, отмечают аналитики. По их данным, квадратный метр сейчас там обойдётся в 85 300 рублей, при этом в ноябре цена была на 5% ниже.
Фото © Агентство городских новостей "Москва"
Средняя стоимость жилья на вторичном рынке в крупнейших городах России за минувший месяц выросла примерно на 1–5% и на 21–37% за год. Об этом сообщает газета "Коммерсант", ссылаясь на сервис поиска недвижимости ЦИАН.
Так, по данным аналитиков, за квадратный метр в 16 городах страны придётся отдать примерно 104 900 рублей. Если сравнивать это с прошлым месяцем, то показатель вырос аж на 2,4%. В то же время агентство недвижимости "Этажи" проследило динамику в 20 городах. Согласно сведениям экспертов, в декабре"квадрат на вторичном рынке обойдётся в среднем в 80 тысяч рублей. Отмечается, что за месяц стоимость подорожала на 1,2%, а за год — уже на 21%.
При этом наиболее быстрый среднемесячный рост цен наблюдается в Краснодаре. По крайней мере именно столицу Кубани назвали лидером "Этажи" и ЦИАН. Квадратный метр там сейчас можно приобрести за 85 300 рублей. За месяц в городе недвижимость подорожала на 5%, за год — на 29,6%.
Вместе с тем ценники на жильё заметно растут в Омске, Самаре и Петербурге. Что касается Москвы, то квадратный метр вторички в столице в среднем обойдётся в 278 600 рублей. Согласно данным компании "Инком-недвижимость", за месяц стоимость увеличилась на 0,7%, а за год — на 17,7%.
Ранее Лайф писал, что Банк России предложил отказаться от продления льготной ипотеки. Как отметила глава регулятора Эльвира Набиуллина, в противном случае это может негативно сказаться на рынке недвижимости. И добавила, что у ЦБ "есть и другие льготные программы, более адресные".
Лента новостей
"Теряем людей, на которых равнялись": Елена Проклова назвала Марка Рудинштейна мощной личностью
сегодня в 18:45
"Погодный сэндвич": Метеоролог Тишковец предупредил о тёплом декабре и феврале, но холодном январе в Москве
сегодня в 18:35
В Тольятти автомобиль переехал подвыпившего жителя, выползшего на дорогу
сегодня в 18:26
Комментариев: 0