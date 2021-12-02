В декабре заметно подорожает аренда квартир: Как изменятся цены На рынке аренды жилья наметилось сразу несколько трендов. Возник дефицит дешёвых квартир, и началось заметное повышение цен. Как можно сэкономить и сколько будет стоить аренда в декабре? 1 декабря, 21:40 Фото © ТАСС/Виктория Вотоновская

Стоит ли ждать взрывной рост цен на аренду жилья в декабре

Основное изменение на рынке аренды за ноябрь — это полное вымывание жилья в суперэкономсегменте. Если говорить о Москве, то речь идёт о квартирах со ставкой до 30 тысяч рублей в месяц. В регионах цены ниже, но тренды в крупных городах примерно такие же. Об этом рассказал эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

— Оставшиеся и появляющиеся предложения в этой ценовой категории либо улетают буквально за пару часов, либо просто уходят с рынка из-за каких-то подводных камней, мешающих нормально сдать квартиру. Поэтому прогноз, говорящий о том, что в декабре стоимость аренды возрастёт, уже оправдал себя, — пояснил Алексей Кричевский.

Он обратил внимание, что постепенно возвращаются в столицу иногородние студенты и работники, что само по себе автоматически увеличивает спрос. Кроме того, растут расходы собственников на квартиры, из-за чего на среднесрочном горизонте можно будет наблюдать рост цен на 7–10% год к году. Идет постепенный переход арендодателей на самозанятость, что отнимает минимум 4% заработка от сдачи квартиры. То есть люди начинают сдавать жильё официально и платить налоги. К тому же происходит ежегодная индексация коммунальных платежей, но этот фактор можно опустить, если за ЖКУ платит арендатор.

В этом году сыграет свою роль и грядущий с 1 января пересчёт кадастровой стоимости жилья после масштабного роста цен в последние два года. Налоги на недвижимость повысятся у каждого хозяина квартиры. Алексей Кричевский предполагает, что эти расходы будут перекладывать на арендатора.

— Осенью рынок аренды квартир в Москве вернулся к показателям 2019 года, то есть до пандемии. Спрос превышал предложение на 15–17%, а владельцы квартир вновь получили возможность выбора. Отчасти это связано с тем, что при нынешних темпах роста цен на квартиры (30–40% в год) многие арендодатели просто продали свою недвижимость, рассчитывая на большую прибыль при инвестировании полученных средств, — рассказала ведущий эксперт BuyBuyHouse Марина Лашкевич.

По её словам, обычно в декабре наблюдается сезонный спад на рынке долгосрочной аренды, так как многие уезжают на каникулы в родные города. Эксперт предполагает, что заметный рост стоимости жилья будет только в посуточной аренде, и здесь она делает упор на ИЖС. Нестабильность ситуации с новым штаммом коронавируса, повсеместное введение QR-кодов лишает арендодателей посуточного жилья главного клиента на праздники — туристов.

По словам Марины Лашкевич, дорожать будет краткосрочная аренда коттеджей в 10–20 километрах от МКАД как бюджетного, так и комфортного класса. Упасть в цене может долгосрочная аренда традиционно наименее ликвидных лотов, например 3–4-комнатных квартир. Если, конечно, хозяева не делают из них общежитие и не сдают по комнатам.

Ещё один новый тренд, помимо возращения "смотрин" покупателей, — люди внимательнее относятся к состоянию здоровья арендатора. Марина Лашкевич отметила, что кто-то из хозяев жилья даже требует QR-код.

В Москве дефицит ликвидного предложения долгосрочной аренды по-прежнему заметен, и наймодатели поднимают оплату проживания на 5–15%. В среднем ставка найма в последнее время увеличилась на 5%. Такие данные привела заместитель директора Департамента аренды квартир "ИНКОМ-Недвижимости" Оксана Полякова.

— В 2022-м мы ждём постепенного расширения арендной экспозиции, в том числе за счёт квартир в новостройках, приобретённых на пике покупательской активности в 2020 и 2021 годах. Увеличение экспозиции и ограниченность платёжеспособного спроса будут сдерживать рост арендных ставок. Однако нижняя ценовая планка, поднявшаяся этой осенью на 50%, в ближайшее время вряд ли вернётся на прежний уровень. Во-первых, пополнение предложения происходит медленными темпами. Во-вторых, срабатывает закон рынка, согласно которому подорожание объектов происходит быстро, а коррекция стоимости — постепенно и плавно. Разумеется, всё это справедливо при стабильной экономической ситуации, без потрясений, способных спровоцировать массовый отток арендаторов из города, — добавила Оксана Полякова.

Как можно сэкономить на аренде

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Алексей Кричевский считает, что самый простой способ сэкономить на аренде — это снимать квартиру не в сезон активности, то есть в июне-июле, когда квартиросъёмщики массово разъезжаются из столицы и Подмосковья. Дисконт может доходить до 15–20% от пиковой стоимости аналогичного предложения в октябре — сезоне наибольшей активности среди арендаторов.

Экономичные квартиры (с мебелью, без особых изъянов и нюансов в виде ограниченного срока найма, под продажу, под ремонт и т.д.) сегодня сдаются с арендными ставками не ниже 30 тысяч рублей в месяц. Такие цифры приводит Оксана Полякова.

По её словам, сэкономить можно, сняв немеблированную жилплощадь, если у клиента есть собственные вещи. Такие квартиры сдаются на 10% дешевле. Есть наниматели, которые предпочитают качественные квартиры на окраинах, и не в пешей, а в транспортной доступности от станций метро или МЦК. Здесь можно сэкономить на арендной ставке от 5 до 20%. Однако при расчётах нужно учитывать стоимость проезда. Можно снять квартиру под ремонт, то есть с условием выполнения ремонтных работ силами квартирантов в счёт проживания.

Авторы Нина Важдаева