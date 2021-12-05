Нынешняя зима в Москве будет напоминать "тёплый сэндвич", ведь декабрь и февраль ожидаются тёплыми, а вот январь — морозным. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Что касается долгосрочных прогнозов на всю зиму, то сценарий погоды будет похож на "тёплый сэндвич". Это значит, что декабрь (отклонение от нормы плюс один-два градуса), особенно февраль (аномалия тепла — плюс три градуса над нормой), будет относительно тёплым, но вот январь, середина "сэндвича", может оказаться для жителей средней полосы России морозным", — цитирует метеоролога ТАСС.

По словам Тишковца, начало арктического вторжения произойдёт в канун Нового года, в январе ожидается отрицательное отклонение от нормы — от одного до трёх градусов. Вся же зима будет снежной, с сугробами до 30 сантиметров и даже выше в последний месяц сезона.