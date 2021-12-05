В Тольятти автомобиль переехал подвыпившего жителя, выползшего на дорогу
Ангел-хранитель этого мужчины был с ним до конца — пострадавшего госпитализировали с переломами ног. Сам момент наезда запечатлела камера наблюдения.
Скриншот видео © SHOT
Момент наезда на подвыпившего жителя Самарской области. Видео © Телеграм-канал SHOT
В Тольятти 44-летний пьяный мужчина отчаянно пытался найти смерть, выползая на дорогу, по которой летели машины. Телеграм-канал SHOT опубликовал кадры с места событий.
На записи отчётливо видно, что любитель горячительных напитков слонялся по улице, еле удерживая равновесие. В конце концов, он решил покорить и проезжую часть.
Ангел-хранитель этого мужичка был с ним до последнего. Сначала его заметил водитель троллейбуса и помог добраться до края дороги. Однако такой исход жителя Самарской области не устроил. Он выполз обратно и остановил проезжавший мимо легковой автомобиль. Немного поболтав с героем видео, владелец авто уехал.
Неизвестно, сколько ещё интересных встреч ждало мужчину, но он всё-таки оказался под колёсами внедорожника. Герой ролика выжил, его госпитализировали с переломами ног.
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