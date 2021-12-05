В Тольятти автомобиль переехал подвыпившего жителя, выползшего на дорогу

Момент наезда на подвыпившего жителя Самарской области. Видео © Телеграм-канал SHOT

В Тольятти 44-летний пьяный мужчина отчаянно пытался найти смерть, выползая на дорогу, по которой летели машины. Телеграм-канал SHOT опубликовал кадры с места событий.

На записи отчётливо видно, что любитель горячительных напитков слонялся по улице, еле удерживая равновесие. В конце концов, он решил покорить и проезжую часть.

Ангел-хранитель этого мужичка был с ним до последнего. Сначала его заметил водитель троллейбуса и помог добраться до края дороги. Однако такой исход жителя Самарской области не устроил. Он выполз обратно и остановил проезжавший мимо легковой автомобиль. Немного поболтав с героем видео, владелец авто уехал.

Неизвестно, сколько ещё интересных встреч ждало мужчину, но он всё-таки оказался под колёсами внедорожника. Герой ролика выжил, его госпитализировали с переломами ног.