Волонтёр года педиатр Бережанский назвал Путину причины тяжёлого течения ковида у детей
Как отметил медик, юных пациентов, имеющих сопутствующие патологии, сложнее всего реабилитировать из-за фиброза лёгких, который появляется после заболевания.
Павел Бережанский. Фото © Facebook / Павел Бережанский
Заведующий пульмонологическим отделением Морозовской детской больницы врач-педиатр Павел Бережанский, который стал победителем в номинации "Волонтёр года" международной премии "Мы вместе", в беседе с президентом России Владимиром Путиным назвал причины, ведущие к тяжёлому течению коронавируса у детей.
"Тяжёлые течения чаще есть у детей, у которых есть какая-то сопутствующая патология — сахарный диабет, болезни щитовидной железы", — пояснил медик, добавив, что после ковида также много осложнений у детей с избыточной массой тела.
Как отметил Бережанский, юных пациентов из этой категории сложнее всего реабилитировать из-за фиброза лёгких, который появляется после заболевания. Однако сейчас, по словам специалиста, врачи сумели подобрать эффективное лечение данной патологии.
Ранее Лайф сообщал, что ФАС согласовала цену на детскую вакцину от коронавируса "Спутник М". Её стоимость оказалась на 30% ниже, чем компонент для взрослых людей.
Напомним, вакцина "Спутник М" близка по составу к "Спутнику V", но оптимизирована под возраст. Буква М означает, что препарат разработан для маленьких пациентов в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Как ранее писал Лайф, прививать детей от ковида могут начать уже в январе следующего года. Отмечалось, что вакцина для подростков сформировала клеточный иммунитет у 93,2% добровольцев.
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