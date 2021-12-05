Волонтёр года педиатр Бережанский назвал Путину причины тяжёлого течения ковида у детей

Заведующий пульмонологическим отделением Морозовской детской больницы врач-педиатр Павел Бережанский, который стал победителем в номинации "Волонтёр года" международной премии "Мы вместе", в беседе с президентом России Владимиром Путиным назвал причины, ведущие к тяжёлому течению коронавируса у детей.

"Тяжёлые течения чаще есть у детей, у которых есть какая-то сопутствующая патология — сахарный диабет, болезни щитовидной железы", — пояснил медик, добавив, что после ковида также много осложнений у детей с избыточной массой тела.

Как отметил Бережанский, юных пациентов из этой категории сложнее всего реабилитировать из-за фиброза лёгких, который появляется после заболевания. Однако сейчас, по словам специалиста, врачи сумели подобрать эффективное лечение данной патологии.

Ранее Лайф сообщал, что ФАС согласовала цену на детскую вакцину от коронавируса "Спутник М". Её стоимость оказалась на 30% ниже, чем компонент для взрослых людей.