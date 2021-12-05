НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Сборная России по теннису выиграла Кубок Дэвиса

Для нашей команды это третий титул в истории и первый за последние 15 лет.

5 декабря, 18:34

Даниил Медведев. Фото © ТАСС / АР / Manu Fernandez

Сборная России по теннису обыграла команду Хорватии и стала победителем Кубка Дэвиса. Триумф стал возможным после победы Даниила Медведева над Марином Чиличем.

По-настоящему нервной борьба была в первом сете, который дошёл до тай-брейка. Однако сильнее там был именно наш спортсмен. Во второй партии Медведев смог взять подачу Чилича при счёте 2:1 и довёл сет и матч до убедительной победы — 6:2.

Рублёв обыграл хорвата Гойо и вывел сборную России вперёд в финале Кубка Дэвиса

Рублёв обыграл хорвата Гойо и вывел сборную России вперёд в финале Кубка Дэвиса

Таким образом, сборная России по теннису второй раз в истории стала победителем Кубка Дэвиса. В последний раз наши спортсмены становились победителями турнира в далёком 2006 году. Тогда заветный трофей завоевали Николай Давыденко, Марат Сафин, Дмитрий Турсунов.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1