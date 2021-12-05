Сборная России по теннису выиграла Кубок Дэвиса
Для нашей команды это третий титул в истории и первый за последние 15 лет.
Даниил Медведев. Фото © ТАСС / АР / Manu Fernandez
Сборная России по теннису обыграла команду Хорватии и стала победителем Кубка Дэвиса. Триумф стал возможным после победы Даниила Медведева над Марином Чиличем.
По-настоящему нервной борьба была в первом сете, который дошёл до тай-брейка. Однако сильнее там был именно наш спортсмен. Во второй партии Медведев смог взять подачу Чилича при счёте 2:1 и довёл сет и матч до убедительной победы — 6:2.
Таким образом, сборная России по теннису второй раз в истории стала победителем Кубка Дэвиса. В последний раз наши спортсмены становились победителями турнира в далёком 2006 году. Тогда заветный трофей завоевали Николай Давыденко, Марат Сафин, Дмитрий Турсунов.
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