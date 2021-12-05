Сборная России по теннису выиграла Кубок Дэвиса

Сборная России по теннису обыграла команду Хорватии и стала победителем Кубка Дэвиса. Триумф стал возможным после победы Даниила Медведева над Марином Чиличем.

По-настоящему нервной борьба была в первом сете, который дошёл до тай-брейка. Однако сильнее там был именно наш спортсмен. Во второй партии Медведев смог взять подачу Чилича при счёте 2:1 и довёл сет и матч до убедительной победы — 6:2.