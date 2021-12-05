НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Мюнхенскую конференцию по безопасности возглавит соратник Меркель

Действующий председатель Вольфганг Ишингер останется главой попечительского совета.

5 декабря, 18:58
<p>Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/54430/photos/48114" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Фото © Kremlin.ru

Мюнхенскую конференцию по безопасности возглавит бывший постпред Германии при ООН Кристоф Хойсген. Об этом сообщил действующий председатель форума Вольфганг Ишингер.

"Настало время передать оперативное руководство в молодые руки. В этой связи я предложил попечительскому совету доверить председательство в Мюнхенской конференции Кристофу Хойсгену", — сказал Ишингер в интервью газете Handelsblatt.

Новый канцлер Германии будет избран 8 декабря

Новый канцлер Германии будет избран 8 декабря

Полномочия Хойсгену перейдут в феврале 2022 года, после следующей конференции. Сам же Ишингер, руководящий форумом с 2008 года, останется председателем попечительского совета. Кристоф Хойсген с 2005 по 2017 год был близким советником экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель по вопросам политики безопасности. После этого представлял Берлин в ООН.

Ранее Лайф рассказывал, что Ангелу Меркель проводили с поста канцлера Германии под панк-рок. На церемонии политик поблагодарила всех, кто борется с пандемией ковида, и пожелала успехов своему преемнику Олафу Шольцу.

Прагматичный канцлер и антироссийский МИД: Что ждать России от нового правительства ФРГ

Прагматичный канцлер и антироссийский МИД: Что ждать России от нового правительства ФРГ

Напомним, 26 октября Ангела Меркель, занимавшая пост канцлера 16 лет, получила уведомление об окончании полномочий. Ей и всем членам команды вручили увольнительные грамоты, однако политики продолжали исполнять полномочия до формирования нового правительства. Сами же выборы прошли в Германии 26 сентября. После них Шольц объявил о формировании правящей коалиции ФРГ. В неё вошли Социал-демократическая партия (СДПГ), "Зелёные" и Свободная демократическая партия (СвДП).

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1