Мюнхенскую конференцию по безопасности возглавит соратник Меркель
Действующий председатель Вольфганг Ишингер останется главой попечительского совета.
Фото © Kremlin.ru
Мюнхенскую конференцию по безопасности возглавит бывший постпред Германии при ООН Кристоф Хойсген. Об этом сообщил действующий председатель форума Вольфганг Ишингер.
"Настало время передать оперативное руководство в молодые руки. В этой связи я предложил попечительскому совету доверить председательство в Мюнхенской конференции Кристофу Хойсгену", — сказал Ишингер в интервью газете Handelsblatt.
Полномочия Хойсгену перейдут в феврале 2022 года, после следующей конференции. Сам же Ишингер, руководящий форумом с 2008 года, останется председателем попечительского совета. Кристоф Хойсген с 2005 по 2017 год был близким советником экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель по вопросам политики безопасности. После этого представлял Берлин в ООН.
Ранее Лайф рассказывал, что Ангелу Меркель проводили с поста канцлера Германии под панк-рок. На церемонии политик поблагодарила всех, кто борется с пандемией ковида, и пожелала успехов своему преемнику Олафу Шольцу.
Напомним, 26 октября Ангела Меркель, занимавшая пост канцлера 16 лет, получила уведомление об окончании полномочий. Ей и всем членам команды вручили увольнительные грамоты, однако политики продолжали исполнять полномочия до формирования нового правительства. Сами же выборы прошли в Германии 26 сентября. После них Шольц объявил о формировании правящей коалиции ФРГ. В неё вошли Социал-демократическая партия (СДПГ), "Зелёные" и Свободная демократическая партия (СвДП).
Лента новостей
В России квартиры на вторичном рынке подорожали на 37% за год
сегодня в 18:54
"Теряем людей, на которых равнялись": Елена Проклова назвала Марка Рудинштейна мощной личностью
сегодня в 18:45
"Погодный сэндвич": Метеоролог Тишковец предупредил о тёплом декабре и феврале, но холодном январе в Москве
сегодня в 18:35
Комментариев: 0