Мюнхенскую конференцию по безопасности возглавит соратник Меркель

Мюнхенскую конференцию по безопасности возглавит бывший постпред Германии при ООН Кристоф Хойсген. Об этом сообщил действующий председатель форума Вольфганг Ишингер.

"Настало время передать оперативное руководство в молодые руки. В этой связи я предложил попечительскому совету доверить председательство в Мюнхенской конференции Кристофу Хойсгену", — сказал Ишингер в интервью газете Handelsblatt.

Полномочия Хойсгену перейдут в феврале 2022 года, после следующей конференции. Сам же Ишингер, руководящий форумом с 2008 года, останется председателем попечительского совета. Кристоф Хойсген с 2005 по 2017 год был близким советником экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель по вопросам политики безопасности. После этого представлял Берлин в ООН.