В Брюсселе акцию противников антиковидных мер разгоняли светошумовыми гранатами. Видео © Telegram / Klokkenluiders

Манифестация против антиковидных мер под названием "Марш за свободу. Действие второе", проходящая в центре Брюсселя, переросла в беспорядки. Протестующие устроили столкновения с полицией.

Как пишет ТАСС, численность участников воскресной акции оценивается в 8–9 тысяч человек. Они пришли с плакатами "Руки прочь от нашей свободы", "Нет вакцинам", "Мое тело — мой выбор", "Нет вакцинам для наших детей" и другими. Тысячи манифестантов колонной двинулись в сторону Европейского квартала.

Колонна попыталась прорвать полицейский кордон около парка Пятидесятилетия. Полиция в ответ распылила слезоточивый газ, применила водомёты и светошумовые гранаты. Толпа протестующих остановилась, некоторые из них начали забрасывать стражей порядка петардами и пустыми бутылками.