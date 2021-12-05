Политолог Оленченко назвал правильной реакцию Белоруссии на нарушение Украиной границы
Аналитик подчеркнул, что ответ должен быть чётким, ведь в действиях Киева усматривается зондажный характер.
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Реакция Белоруссии на нарушение украинским вертолётом Ми-8 границы закономерная и правильная, заявил старший научный сотрудник центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT. Собеседник телеканала пояснил, что со стороны Киева это событие видится преднамеренным.
"Скорее всего, оно носит зондажный характер в надежде, что белорусы не придадут этому особого значения. Это известный военный приём для того, чтобы ослабить внимание и приучить к каким-то нарушениям со своей стороны", — утончил политолог.
Также Оленченко подчеркнул, что ответ должен быть чётким, ведь нарушение есть нарушение.
"Белорусская сторона оставляет за собой право действовать адекватно ситуации в случае повторного нарушения. Я вижу полное право белорусов отстаивать свой суверенитет", — подытожил эксперт.
Напомним, что Минск предупредил Киев о жёстком ответе в случае повторного нарушения белорусской границы. Перед этим Министерство обороны Белоруссии вручило военному атташе при Посольстве Украины в республике ноту протеста из-за участившихся нарушений украинской стороной границы в воздушном пространстве.
Ранее Лайф сообщал, что СБУ устроила на границе с Белоруссией учения по борьбе с мигрантами. По сценарию, нелегалы закидали силовиков снежками и пластиковыми бутылками. Как отметили в ведомстве, для выявления правонарушений в манёврах были задействованы "новейшие технические средства".
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