Политолог Оленченко назвал правильной реакцию Белоруссии на нарушение Украиной границы

Реакция Белоруссии на нарушение украинским вертолётом Ми-8 границы закономерная и правильная, заявил старший научный сотрудник центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT. Собеседник телеканала пояснил, что со стороны Киева это событие видится преднамеренным.

"Скорее всего, оно носит зондажный характер в надежде, что белорусы не придадут этому особого значения. Это известный военный приём для того, чтобы ослабить внимание и приучить к каким-то нарушениям со своей стороны", — утончил политолог.

Также Оленченко подчеркнул, что ответ должен быть чётким, ведь нарушение есть нарушение.

"Белорусская сторона оставляет за собой право действовать адекватно ситуации в случае повторного нарушения. Я вижу полное право белорусов отстаивать свой суверенитет", — подытожил эксперт.