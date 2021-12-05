Китайцы назвали продукт, снижающий содержание сахара в крови и даже предотвращающий рак

Китайский портал Sina рассказал, какие продукты можно и даже нужно оставлять на ночь в холодильнике. Принято считать, что продукты, до которых долго не прикасались, вырабатывают канцерогены — нитриты. Человеческое тело действительно имеет допустимый диапазон их содержания, выход за рамки которого может спровоцировать возникновение рака или отравление.

Есть четыре типа продуктов, которые не стоит оставлять на ночь из-за быстрого вырабатывания вредных веществ: зелёные листовые овощи, морепродукты, холодные овощные блюда, а также недоваренные яйца. Однако издание рассказывает, что рис можно и даже нужно оставлять в холодильнике.

Во-первых, он снижает уровень сахара в крови

В основном рис состоит из крахмала, который превращается в глюкозу, повышающую сахар. Однако с течением времени крахмал в нём превращается в устойчивый, который переваривается медленно, поэтому не будет повышать уровень сахара в крови и вызовет чувство насыщения.

Во-вторых, он может помочь с профилактикой рака кишечника

Устойчивый крахмал не растворяется в желудке, а попадает в кишечник, где во взаимодействии с бактериями образуется масляная кислота. Она укрепляет иммунитет кишечных клеток и подавляет рост раковых образований.

В-третьих, это натуральное слабительное

Тот же устойчивый крахмал в кишечнике может стимулировать перистальтику желудочно-кишечного тракта и способствовать опорожнению кишечника, тем самым предотвращая запоры.

Исследования показали, что содержание устойчивого крахмала в рисе, который охлаждают в течение дня в холодильнике, увеличивается с 4% до 14%. Однако не стоит "настаивать" его слишком долго, во избежание опасности отравления готовый продукт лучше всего употребить в пищу в течение двух дней.