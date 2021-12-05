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Регион
Опубликовано 5 декабря 2021, 23:03

Хэмилтон выиграл Гран-при Саудовской Аравии

Фото © Twitter / Formula 1

Фото © Twitter / Formula 1

Уже традиционно его главный противник по гонкам Макс Ферстаппен занял второе место.

На автодроме в Джидде завершилась гонка Гран-при Саудовской Аравии в "Формуле-1". Победу по её итогам праздновал гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон.

На второй строчке расположился Макс Ферстаппен из "Ред Булл". Замкнул тройку сильнейших финн из "Мерседеса" Валттери Боттас.

Льюис Хэмилтон стал победителем первого Гран-при Катара "Формулы-1" в истории
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Лайф рассказывал, что во время этой гонки российский пилот Никита Мазепин сошёл с дистанции из-за столкновения с болидом "Уильямса". Заезд дважды прерывался из-за столкновений.

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Артем Порвин
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