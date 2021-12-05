Хэмилтон выиграл Гран-при Саудовской Аравии

Уже традиционно его главный противник по гонкам Макс Ферстаппен занял второе место.

На автодроме в Джидде завершилась гонка Гран-при Саудовской Аравии в "Формуле-1". Победу по её итогам праздновал гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон.

На второй строчке расположился Макс Ферстаппен из "Ред Булл". Замкнул тройку сильнейших финн из "Мерседеса" Валттери Боттас.