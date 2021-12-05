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Хэмилтон выиграл Гран-при Саудовской Аравии

Уже традиционно его главный противник по гонкам Макс Ферстаппен занял второе место.

5 декабря, 20:03
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/F1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Formula 1</a></p>

Фото © Twitter / Formula 1

На автодроме в Джидде завершилась гонка Гран-при Саудовской Аравии в "Формуле-1". Победу по её итогам праздновал гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон.

На второй строчке расположился Макс Ферстаппен из "Ред Булл". Замкнул тройку сильнейших финн из "Мерседеса" Валттери Боттас.

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Лайф рассказывал, что во время этой гонки российский пилот Никита Мазепин сошёл с дистанции из-за столкновения с болидом "Уильямса". Заезд дважды прерывался из-за столкновений.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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