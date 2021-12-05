Российский пилот "Хаас" Мазепин протаранил другой болид на гонках "Формулы-1"
В Саудовской Аравии проходит 21-й этап чемпионата мира по автогонкам этого класса.
Фото © Twitter / Formula 1
Российский пилот "Хаас" Мазепин попал в аварию на гонках "Формулы-1". Видео © Twitter / 𝕐𝕒𝔹𝕠𝕚𝔻𝕖𝕟𝕟𝕪
Российский пилот команды "Хаас" Никита Мазепин попал в аварию во время гонок в Саудовской Аравии. Повреждены были также болиды британского пилота "Уильямса" Джорджа Расселла и пилота "Ред Булла" Серхио Переса.
Авария произошла на 16-м круге 21-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Все участники инцидента отделались лёгкими травмами, но гонка была приостановлена.
А ранее Лайф рассказывал, что команда "Формулы-1" "Хаас" продлила контракт с Мазепиным на следующий сезон. Российский пилот продолжит выступать в составе американской "конюшни" вместе с немцем Миком Шумахером.
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