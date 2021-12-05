Российский пилот "Хаас" Мазепин протаранил другой болид на гонках "Формулы-1"

Российский пилот "Хаас" Мазепин попал в аварию на гонках "Формулы-1". Видео © Twitter / 𝕐𝕒𝔹𝕠𝕚𝔻𝕖𝕟𝕟𝕪

Российский пилот команды "Хаас" Никита Мазепин попал в аварию во время гонок в Саудовской Аравии. Повреждены были также болиды британского пилота "Уильямса" Джорджа Расселла и пилота "Ред Булла" Серхио Переса.

Авария произошла на 16-м круге 21-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Все участники инцидента отделались лёгкими травмами, но гонка была приостановлена.