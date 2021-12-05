НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Астроном Якушечкин рассказал об ожидаемых в декабре метеорных потоках

Самый известный и яркий из них — Геминиды. Пик его активности приходится на 13-14-е числа последнего месяца уходящего года.

5 декабря, 20:16
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/geminids?z=photo-56887157_456239193/album-56887157_177991489/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Яркая комета и метеорный поток Геминиды 2021 год</a></p>

Фото © VK / Яркая комета и метеорный поток Геминиды 2021 год

Кроме наиболее мощного и известного метеорного потока — Геминиды — ещё семь звездопадов смогут увидеть в декабре россияне, рассказал астроном Александр Якушечкин.

Как специалист пояснил в беседе с РИА "Новости", поток Фи-Кассиопеиды активен 1–8 декабря. Он был открыт в 2011 году, когда автоматическими камерами был обнаружен всплеск активности метеоров с радиантом на границе Андромеды и Кассиопеи. Его метеоры, объяснил астроном, очень медленные. До 15 декабря активен поток Пуппиды-Велиды. Максимум активности 6–7 декабря, а радиант находится в Южном полушарии, в бывшем созвездии Корабль Арго. Декабрьские Моноцеротиды из созвездия Единорога — поток, как и предыдущий, слабый, максимум активности 8–11 декабря. Ещё один — с неизвестным происхождением, максимум которого приходится на 10–11 декабря.

"На 13–14 декабря приходится максимум потока Геминиды — самого активного потока декабря. Геминиды — один из самых интересных, ярких и интенсивных потоков", — отметил Якушечкин.

Ещё один декабрьский поток — Кома-Берениды. Радиант потока находится в созвездии Льва, его максимум — 16 декабря. Метеорный поток Урсиды с максимумом активности 22–23 декабря — последний известный астрономам поток декабря, заключил собеседник агентства.

Эффектный полёт метеора над Британией попал на видео

Эффектный полёт метеора над Британией попал на видео

Ранее Лайф сообщал, что 18 ноября жители нескольких регионов России сняли на видео падение очень яркого метеора. Пик метеорного потока — Леониды. Всего за час можно наблюдать больше десятка ярких "падающих звёзд".

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1