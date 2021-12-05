Астроном Якушечкин рассказал об ожидаемых в декабре метеорных потоках

Как специалист пояснил в беседе с РИА "Новости", поток Фи-Кассиопеиды активен 1–8 декабря. Он был открыт в 2011 году, когда автоматическими камерами был обнаружен всплеск активности метеоров с радиантом на границе Андромеды и Кассиопеи. Его метеоры, объяснил астроном, очень медленные. До 15 декабря активен поток Пуппиды-Велиды. Максимум активности 6–7 декабря, а радиант находится в Южном полушарии, в бывшем созвездии Корабль Арго. Декабрьские Моноцеротиды из созвездия Единорога — поток, как и предыдущий, слабый, максимум активности 8–11 декабря. Ещё один — с неизвестным происхождением, максимум которого приходится на 10–11 декабря.