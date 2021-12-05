Астроном Якушечкин рассказал об ожидаемых в декабре метеорных потоках
Самый известный и яркий из них — Геминиды. Пик его активности приходится на 13-14-е числа последнего месяца уходящего года.
Фото © VK / Яркая комета и метеорный поток Геминиды 2021 год
Кроме наиболее мощного и известного метеорного потока — Геминиды — ещё семь звездопадов смогут увидеть в декабре россияне, рассказал астроном Александр Якушечкин.
Как специалист пояснил в беседе с РИА "Новости", поток Фи-Кассиопеиды активен 1–8 декабря. Он был открыт в 2011 году, когда автоматическими камерами был обнаружен всплеск активности метеоров с радиантом на границе Андромеды и Кассиопеи. Его метеоры, объяснил астроном, очень медленные. До 15 декабря активен поток Пуппиды-Велиды. Максимум активности 6–7 декабря, а радиант находится в Южном полушарии, в бывшем созвездии Корабль Арго. Декабрьские Моноцеротиды из созвездия Единорога — поток, как и предыдущий, слабый, максимум активности 8–11 декабря. Ещё один — с неизвестным происхождением, максимум которого приходится на 10–11 декабря.
"На 13–14 декабря приходится максимум потока Геминиды — самого активного потока декабря. Геминиды — один из самых интересных, ярких и интенсивных потоков", — отметил Якушечкин.
Ещё один декабрьский поток — Кома-Берениды. Радиант потока находится в созвездии Льва, его максимум — 16 декабря. Метеорный поток Урсиды с максимумом активности 22–23 декабря — последний известный астрономам поток декабря, заключил собеседник агентства.
Ранее Лайф сообщал, что 18 ноября жители нескольких регионов России сняли на видео падение очень яркого метеора. Пик метеорного потока — Леониды. Всего за час можно наблюдать больше десятка ярких "падающих звёзд".
Комментариев: 0