Игравший за "Нижний Новгород" баскетболист умер в 32 года

Баскетболист сербского происхождения Стеван Еловац, некогда выступавший за "Нижний Новгород", а затем за АЕК, умер на 33-м году жизни. Врачи не смогли спасти его после инсульта, сообщает пресс-служба греческого клуба.

Еловац перенёс инсульт 14 ноября во время тренировки команды. Он упал в обморок, занимаясь по индивидуальной программе после травмы голеностопа. Был доставлен в больницу, но врачи не успели спасти баскетболиста.

"Наш боец, наш брат Стеван стал ангелом. Он улетел в небо... Удачи, брат", — говорится в сообщении АЕК.

Еловац начал карьеру в сербском клубе "Визура". Он выступал за "Нижний Новгород" с 2017 по 2018 год, за сборную Сербии на Кубке мира в 2019 году.