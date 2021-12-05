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Игравший за "Нижний Новгород" баскетболист умер в 32 года

У спортсмена случился инсульт, когда он готовился по индивидуальной программе после травмы голеностопа.

5 декабря, 19:57
<p>Стеван Еловац. Фото ©<a href="http://www.aekbc.gr/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> aekbc.gr</a></p>

Стеван Еловац. Фото © aekbc.gr

Баскетболист сербского происхождения Стеван Еловац, некогда выступавший за "Нижний Новгород", а затем за АЕК, умер на 33-м году жизни. Врачи не смогли спасти его после инсульта, сообщает пресс-служба греческого клуба.

Еловац перенёс инсульт 14 ноября во время тренировки команды. Он упал в обморок, занимаясь по индивидуальной программе после травмы голеностопа. Был доставлен в больницу, но врачи не успели спасти баскетболиста.

"Наш боец, наш брат Стеван стал ангелом. Он улетел в небо... Удачи, брат", — говорится в сообщении АЕК.

Еловац начал карьеру в сербском клубе "Визура". Он выступал за "Нижний Новгород" с 2017 по 2018 год, за сборную Сербии на Кубке мира в 2019 году.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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