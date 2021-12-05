Вдова Кобзона похвасталась, что в неё был влюблён Градский

Народный артист России Александр Градский был влюблён во вдову Иосифа Кобзона Нелли. Композитор пытался добиться взаимности, посвящал ей песни. Об этом сама Нелли Кобзон рассказала в эфире телепрограммы "Ты не поверишь!" на телеканале НТВ.

"У него был концерт. И весь концерт он пел для меня, а после подарил мне цветы", — призналась Нелли Кобзон.

Однако ухаживания Градского не имели успеха, поскольку Нелли уже была замужем за Иосифом Давыдовичем. Тогда она приняла их как жест уважения, поблагодарила Александра Борисовича от всей семьи. От её слов композитор "немножечко потускнел". Кобзон также указала, что поддерживала с Градским хорошие отношения, дарила ему чёрные водолазки на дни рождения. Смерть артиста стала для Нелли Михайловны личной трагедией.

Александр Борисович Градский — музыкант, певец, композитор, без песен которого невозможно представить российский культурный код. В сентябре 2021 года он заболел коронавирусом. Спустя некоторое время казалось, что болезнь отступила, но Градский всё равно чувствовал себя плохо. Реаниматологи боролись за его жизнь в больнице, но вскоре исполнителя не стало. Подробнее о биографии звезды читайте на сайте uznayvse.ru.