ЕР поблагодарила волонтёров, направивших все силы на помощь людям в пандемию

"Единая Россия" в Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития поблагодарила 80 тысяч волонтёров партии, направивших все свои силы и душевное тепло на помощь людям в пандемию ковида. Как указали в пресс-службе политсилы, День волонтёра для многих жителей нашей страны имеет особое значение.

"Активисты волонтёрских центров "Единой России" вот уже больше полутора лет каждый день рядом с медиками, пожилыми людьми, пациентами на самоизоляции и с теми, кому особенно нужна поддержка", — указано в посте в телеграм-канале ЕР.

Как отмечается, к волонтёрскому движению присоединились не только парламентарии и сторонники партии. Помочь пожилым, медикам в красных зонах, тем, кто соблюдает самоизоляцию, вызвались и граждане, ранее не работавшие с ЕР. Вместе активисты обработали 1,7 миллиона заявок, передали 10 миллионов наборов горячего питания врачам, 4,5 миллиона продуктовых и лекарственных наборов тем, кто проходит лечение дома.